Springwatch révèle une astuce de jardinage simple qui pourrait sauver les oiseaux de votre maison

SPRINGWATCH a approuvé un hack de jardinage pratique qui pourrait grandement contribuer à protéger les oiseaux de votre jardin.

Le programme de la BBC est connu pour ses trucs et astuces sur la sauvegarde et l’amélioration de la faune qui vous entoure.

L'équipe Springwatch a souvent des conseils pratiques pour les téléspectateurs

Ils ont encouragé les fans à garder des flaques boueuses dans leurs jardins

Au milieu de tous les événements de l’émission télévisée, il a révélé un moyen simple par lequel vous pouvez aider à sauver les oiseaux qui pourraient entrer dans votre jardin.

Un tweet sur le piratage disait : « Saviez-vous qu’une flaque boueuse faite maison pourrait aider la nature ?

« Les hirondelles et les hirondelles domestiques utilisent de la boue pour créer des nids, ce qui est difficile à trouver pendant les chauds mois d’été.

« En laissant un plat de terre et d’eau mélangés, vous pouvez les aider à construire une maison. »

Ainsi, plutôt que d’éviter les flaques de boue dans votre jardin, vous voudrez peut-être simplement les garder afin de protéger la faune qui pourrait voler dans votre maison.

Le conseil pratique vient après que la série nature de la BBC a été critiquée pour une scène choquante.

Le Springwatch de mardi soir a présenté un rapport déchirant sur la persécution des rapaces et les oiseaux tués illégalement.

Frank Gardner s’est rendu à Norfolk pour rencontrer un groupe de personnes qui essayaient de demander des comptes aux responsables, et à un moment donné, il a dû regarder une vidéo bouleversante d’un garde-chasse battant à mort une buse avec un bâton.

Le rapport présentait également de nombreux clichés d’oiseaux morts tels que des faisans qui avaient été tués illégalement, et il s’est avéré bouleversant pour ceux qui étaient à la maison.

S’adressant à Twitter, un spectateur de Springwatch a écrit: «C’était si difficile à regarder. Pourquoi ce petit homme diabolique a-t-il été condamné à une peine avec sursis alors que vous avez fait exploser la vilaine petite tache?

Un autre a tweeté: « Affreux, affreux la souffrance et la douleur que je ne pouvais pas regarder. »

Un troisième a ajouté: «Les images sont tout simplement horribles. Je l’ai vu il y a quelque temps et je me suis senti brisé, physiquement malade, en larmes et impuissant.

«Mais ces choses doivent être vues, rien ne vient du silence sur les torts dans le monde. Continuez votre bon travail en exposant ces racailles ! »

Pendant ce temps, un quatrième a partagé: « Springwatch. J’ai littéralement regardé un homme piéger et battre à mort une buse avec un bâton.