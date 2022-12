Springfield a déjà fait beaucoup pour l’équipe de football de Lake Forest – Shaw Local

Si j’étais gouverneur, je dirais publiquement et poliment à Virginia McCaskey d’appeler un audible.

C’est le genre de bonne chose que vous faites pour la matriarche de 99 ans de la franchise de football professionnel de 103 ans de l’État.

Cependant, je dirais en privé au président et chef de la direction des Bears de Chicago, Ted Phillips, de marteler du sable dans un trou à rats. Et puis certains.

En juin 2021, Phillips a annoncé pour la première fois que les Bears basés à Lake Forest (ils louent Soldier Field au Chicago Park District) avaient l’intention d’acheter la propriété fermée de l’hippodrome international d’Arlington. Cette nouvelle à elle seule a soulevé un drapeau rouge, et d’autres continuent d’apparaître alors que l’équipe publie lentement des plans pour un stade de 5 milliards de dollars et un complexe «orienté transport en commun à usage mixte» dans la banlieue nord-ouest.

Scott T.Holland

Les contribuables de tout l’État n’ont pas à s’inquiéter du fait que les Bears travaillent avec les responsables du village d’Arlington Heights. Il est difficile d’être trop contrarié par les élus face à une parcelle unique et en décomposition de 326 acres. Mais l’expansion implicite de la ligne Union Pacific Northwest de Metra et les travaux éventuels sur l’Illinois 53 donnent instantanément au projet des Bears des implications plus larges. La différence est que si le village doit résoudre le problème de l’hippodrome, la franchise NFL d’une valeur estimée à 5,8 milliards de dollars n’est pas obligée de faire quoi que ce soit.

Greg Hinz, de Crain’s Chicago Business, a récemment rapporté que les Bears s’étaient renseignés sur l’utilisation de quelque chose appelé PILOT – paiement tenant lieu d’impôts – une subvention provenant du gouvernement fédéral et qui, selon l’équipe, lui apporterait une aide sans causer les dommages souvent associés à des pratiques plus conventionnelles. districts de financement des augmentations d’impôts.

D’autres auteurs peuvent examiner et examineront les différences entre PILOT et TIF, mais l’essentiel est le même : une entreprise privée déjà riche souhaite tirer parti des ressources publiques plutôt que de financer de manière indépendante son propre projet de croissance.

Au début de ce siècle, les contribuables ont donné près de 400 millions de dollars à la rénovation malavisée de Soldier Field sans aucune preuve tangible de retour sur cet investissement. Nous n’avons pas encore vu les inévitables études d’impact économique qui – comme c’est le cas dans toutes les autres villes confrontées à ce problème – fausseront les données en ignorant le fait que les arènes géantes ont peu de capacité à tirer durablement et substantiellement de nouveaux revenus des visiteurs et généralement il suffit de réaffecter les dépenses de luxe des résidents existants.

En d’autres termes, une aubaine à court terme pour les entreprises de construction mais un perdant à long terme pour les nombreuses entreprises dépendantes du trafic des jours de match, sans parler des investissements lourds dans les infrastructures de transport présentés comme nécessaires sans preuve d’un mandat pour ériger un sanctuaire au Héritage Halas-McCaskey.

Soit les Bears ont l’argent pour ce projet par eux-mêmes, soit ce n’est pas une bonne affaire. Les législateurs de l’État ont déjà fait beaucoup pour l’équipe au fil des ans et ont de nombreuses obligations d’infrastructure sans rapport avec le football. Les finances de l’État s’améliorant enfin, les entreprises vaniteuses n’ont plus besoin de s’appliquer.

