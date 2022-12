Springboard Manufacturing et Heartland Cabinet Supply demandent 10 000 $ en subventions à Crystal Lake – Shaw Local

Springboard Manufacturing, l’entreprise qui remplacera Cardinal Health à Crystal Lake, a demandé 10 000 $ à une subvention de la ville pour l’aider à emménager dans ses nouvelles installations de Tek Drive.

La demande est l’une des deux à être examinée par le conseil municipal de Crystal Lake lors de sa réunion mardi soir.

L’autre demande, également de 10 000 $, provenait de Heartland Cabinet Supply, qui a déclaré qu’il utiliserait les fonds pour l’aider à s’étendre dans un bâtiment vacant de longue date et à faire croître l’entreprise de 20 %, selon les documents du conseil.

Le nouveau bâtiment, situé au 301 Industrial Ave. à Crystal Lake, a déjà eu des problèmes de contamination environnementale, a déclaré Heather Maieritsch, directrice du développement économique de Crystal Lake, bien que ces préoccupations aient depuis été atténuées.

Bien que les fonds de subvention puissent techniquement être appliqués à n’importe quoi, le PDG de Springboard Manufacturing, Douglas Constable, a déclaré dans une lettre au maire Haig Haleblian à la mi-novembre que l’entreprise envisageait de dépenser 35 000 $ immédiatement pour de nouveaux équipements et meubles de bureau.

La demande de subvention indique également que le salaire moyen des employés de l’établissement serait de 80 000 $.

Le gendarme a déclaré au Northwest Herald Springboard Manufacturing qu’il avait l’intention de conserver les quelque 240 employés de l’usine de Cardinal Health.

Une formation sera nécessaire pour les nouveaux protocoles de l’entreprise, ainsi que pour les nouveaux produits qui seront fabriqués dans l’usine, a déclaré Maieritsch.

Springboard continuera à produire les fournitures médicales – comme les seringues et les contenants pour objets tranchants, selon les documents du conseil – que Cardinal Health fabriquait dans l’établissement, mais cherchera à se développer au cours des prochaines années, a déclaré Maieritsch.

“La ville était très heureuse d’accueillir Springboard et de ne pas voir cette installation fermer”, a déclaré Maieritsch. « Surtout pendant les vacances ; c’était une grande victoire.

Les bénéficiaires de la subvention de cette année, officiellement intitulées les subventions du programme de création d’emplois et d’investissement pour les détaillants et les fabricants, ont inclus Conscious Cup Coffee Roasters, Rookies Restaurant, Jalsa Bar & Restaurant, Vine & Plate Wine Bar et General Kinematics, selon les documents du conseil. Dans l’ensemble, la ville a prévu un budget de 80 000 $ pour l’exercice 2022-23 pour le programme de subventions.

Le conseil municipal de Crystal Lake se réunira à 19 h mardi soir à l’hôtel de ville, 100 W. Woodstock St.