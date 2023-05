Spring Valley VFW et American Legion annoncent les services du Memorial Day – Shaw Local

Le commandant du Spring Valley VFW Piercy Ward Post 3666 James Taylor en collaboration avec le commandant du Spring Valley American Legion Post 182 Robert Reed et la famille Day organiseront une cérémonie du Memorial Day.

La cérémonie aura lieu à 14 h le lundi 29 mai au Valley Memorial Park, 13312 Route 89 à Spring Valley. En cas de pluie, l’événement aura lieu dans l’auditorium du Lycée Hall.

Le président de l’événement est Taylor et Jim Welthers est l’officier du jour et Cody Burroughs le maître de cérémonie.

Le service d’incendie de Spring Valley aidera à lever le drapeau. La « Star Spangled Banner » sera présentée par la Musique municipale de Spring Valley sous la direction de Brandon Czubachowski. L’invocation sera offerte par le révérend Mark Sahady de l’église orthodoxe St. George.

L’échevin Mike Herrmann représentera la ville et Daniel Savitch de la VFW fera une présentation POW/MIA. Le conférencier vedette de la journée sera Phil Valle, un vétéran de l’US Air Force.

Des couronnes seront placées pour honorer ceux qui sont passés par Taylor, Ed Zeglis et Savitch. L’American Legion Color Guard offrira un Salute to the Dead suivi de taps présentés par des membres de la Spring Valley Municipal Band.