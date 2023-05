Spring Valley va-t-elle perdre son hôpital le 16 juin ? Le PDG de St. Margaret’s prévient que la fermeture est imminente sans fonds – Shaw Local

St. Margaret’s Health fermera plusieurs cliniques d’ici le 9 juin – y compris l’Institut d’hygiène de La Salle – et l’hôpital de Spring Valley pourrait fermer le vendredi suivant, le 16 juin, sans financement d’urgence de l’État, laissant peut-être les comtés de l’ouest de La Salle et de l’est du Bureau sans une salle d’urgence tout l’été.

Tim Muntz, président et chef de la direction de St. Margaret’s Health, a révélé la situation financière désastreuse de l’hôpital dans un mémorandum interne daté de mercredi qui est rapidement devenu viral.

Dans ce document, Muntz a déclaré que St. Margaret’s Health-Peru (l’ancien Illinois Valley Community Hospital) et diverses propriétés seront acquises par OSF HealthCare, l’hôpital de Spring Valley ne fait pas partie de la vente en cours et « continue d’être en grave détresse financière ». .”

« St. Margaret’s a demandé un financement d’urgence à l’État de l’Illinois », a écrit Muntz dans la note de service. « Si nous ne recevons pas le financement, St. Margaret’s devra peut-être envisager de réduire les opérations hospitalières, voire de fermer, dès le vendredi 16 juin 2023. »

Lundi, OSF HealthCare n’avait pas déposé auprès de la Commission de révision des établissements et services de santé une demande de changement de propriétaire, une étape nécessaire à l’acquisition de l’hôpital péruvien, et qui serait suivie d’une période d’achèvement de 60 à 90 jours.

Sur la base de ce calendrier, les comtés de l’ouest de La Salle et de l’est du Bureau pourraient être sans salle d’urgence de la mi-juin à éventuellement au-delà de la fête du Travail.

Les appels à la sénatrice Sue Rezin (R-Morris), au représentant de l’État Lance Yednock (D-Ottawa) et à la mairesse de Spring Valley, Melanie Malooley Thompson, n’ont pas été immédiatement renvoyés.

Muntz a également déclaré que, que Springfield alloue ou non un financement d’urgence, quatre cliniques seraient fermées. La clinique médicale Streator, qui est louée et n’appartient pas à St. Margaret’s, sera fermée à compter du 31 mai. La clinique médicale La Salle, l’Institut d’hygiène et la clinique Henry seront fermées le vendredi 9 juin et les propriétés seront vendues.

« Je regrette que ces informations n’aient pas pu être partagées avec vous tous plus tôt », a écrit Muntz à la fin de la note de deux pages. « Dans les prochains jours, des informations supplémentaires seront fournies par OSF HealthCare concernant les opportunités potentielles d’emploi futur avec OSF. »

Linda Burt, vice-présidente du marketing et des services communautaires, a déclaré à Shaw Local News Network qu’elle n’avait plus rien à ajouter au mémo de Muntz.