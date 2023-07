Spring Valley softball 10s, Streator baseball 14s se préparent pour l’état – Shaw Local

Spring Valley s’est frayé un chemin à travers le tournoi de softball de la ligue mineure du district 20, battant Princeton, 10-1, Spring Valley se qualifie pour le tournoi d’État samedi organisé par le district 20. Il affrontera le champion du district 10 à 12h30 à LaSalle St. Mary’s et il affrontera le champion du district 10 à 12h30 à LaSalle St. Mary’s, puis à 16h00 au parc McKinley au Pérou contre le district 9. les membres sont Bella Grisham (première rangée, à partir de la gauche) et Eleanor Simpson ; et (rangée arrière) l’entraîneur-chef Josh Pellegrini, Reese Baltikauski, Charlee Herrick, Stella Simpson, Vivi Verucchi, Nadia Rounds, l’entraîneur Todd Bogatitus, Brynn Pellegrini, Callie Fusinetti, Asst. Entraîneur Sam Wallaert, Isabella Caracheo, Cece Ferrari et Addy Mavity. (Photo fournie par Josh Pellegrini)