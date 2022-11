Spring Valley pleure la restauratrice Bea Verucchi, 98 ans – Shaw Local

Elle était chaleureuse, hospitalière et une sorcière cuisinière. Les habitants de Spring Valley se sont émerveillés de l’énergie qu’elle possédait en tant que mère de 10 enfants alors qu’elle dirigeait un restaurant prospère.

Beatrice “Bea” Verucchi, copropriétaire de longue date du Verucchi’s Ristorante à Spring Valley, qui travaillait depuis longtemps après l’âge de la retraite, est décédée samedi. Elle avait 98 ans.

Verucchi a été pleuré comme une icône de la communauté des affaires de Spring Valley. Bien qu’elle n’ait pas créé Verucchi’s – ses beaux-parents Battista et Elizabeth “Mama” Verucchi l’ont fondé en 1914 – elle et feu son mari Arthur “Buzz” Verucchi Sr. l’ont élargi en taille et en fonctionnement. On se souvenait d’elle autant pour être une hôtesse gracieuse que pour une femme d’affaires avisée.

“Elle était la matriarche de cette famille et elle fait partie intégrante de la communauté”, a déclaré Mickey Venegas, originaire de Spring Valley, ami de la famille et ancien employé. « Elle a touché tout le monde. Elle a donné quelque chose à tout le monde.

Des hommages ont afflué de toute la vallée de l’Illinois alors que les convives de longue date réagissaient à sa mort avec une touche de surprise. Bien qu’elle soit à quelques semaines de son 99e anniversaire, Verucchi a stupéfié les gens avec son endurance défiant l’âge, enracinée dans une profonde piété.

“Bea était une femme très dynamique et pleine de foi”, a déclaré l’ancien maire de Spring Valley, Walt Marini, qui a repéré Bea Verucchi à la messe quotidienne jusqu’à ce que la pandémie frappe.

“C’était une personne généreuse qui tendait la main aux autres lorsqu’ils avaient besoin de prières ou simplement de mots d’encouragement”, a déclaré Marini. “Elle vous accueillerait toujours avec le sourire et vous ferait sentir comme chez vous. Elle nous manquera beaucoup à l’église, au restaurant et dans la communauté.

Sa fille Barb DeAngelo a déclaré que le secret de la capacité de sa mère pour un travail inlassable et une amitié était une vie de prière riche.

“Notre famille et de nombreuses personnes de notre communauté se sont tournées vers ma mère pour ses prières spéciales”, a déclaré DeAngelo, dont la propre foi a été mise à l’épreuve lorsque son mari, Jimmy, a reçu un diagnostic de cancer. « J’ai appris d’elle le pouvoir de la prière et la vertu de la patience.

“Je continuerai à l’honorer en m’appuyant sur ma foi et le pouvoir de la prière – en reprenant là où elle s’était arrêtée.”

Bea Verucchi était aussi une cuisinière accomplie, non seulement au restaurant mais aussi chez elle, où elle accueillait les nombreux amis de ses enfants et leur offrait de la nourriture. Venegas a passé de nombreuses nuits chez les Verucchi et salive encore au souvenir de sa cuisine.

Venegas a ensuite rejoint Verucchi’s en tant que lave-vaisselle, où il a observé de près comment Bea et Buzz dirigeaient leur entreprise. Venegas s’inspirera de ces expériences des années plus tard lorsqu’il ouvrira Mickey’s Massive Burritos à La Salle.

“Si je ne les avais pas pour m’enseigner et me coacher”, a-t-il dit, “je ne serais pas où j’en suis.”

Il était difficile de déterminer exactement quand Bea a terminé la transition de mère au travail à restauratrice à temps plein, car même lorsque les enfants étaient petits, Bea a pris le temps d’aider à l’entreprise.

“Elle était toujours à la maison avec nous, mais a également aidé mon père à la salle de bal Les Buzz”, a déclaré DeAngelo. «Elle travaillait au restaurant la nuit en tant qu’hôtesse et, plus tard, elle a fait le travail de préparation de la sauce à la viande, que j’ai maintenant prise en charge, et elle a également fait nos lasagnes, que ma sœur Paula avait prises en charge.

“Elle a probablement fait ça au début des années 90.”

Comment Verucchi a jonglé avec ses responsabilités était un mystère pour Marie Emmerling, une amie proche de Bea depuis plus de 50 ans. Emmerling a rappelé que Verucchi avait élevé ses enfants et travaillé au restaurant avec une patience héroïque : « Je ne l’ai jamais vue se fâcher ; elle avait une voix gentille à tout moment » – malgré son emploi du temps de l’aube au crépuscule.

Bea travaillait encore lorsque le Verucchi’s Ristorante a atteint son centenaire en 2014. Buzz était alors parti depuis longtemps et Bea avait cédé la direction à leurs filles, mais à 90 ans, elle n’avait aucune intention d’en faire une carrière.

« Je n’ai pas pris ma retraite », dit-elle alors. “Les avantages sociaux sont bons et ils ont besoin de moi.”

“Je ne sais pas où elle a trouvé le temps, mais elle avait du temps pour tout le monde”, a déclaré Emmerling. “Elle se levait tard le soir et elle se levait tôt le matin pour la messe. Elle manquera à tout le monde, je vais vous le dire tout de suite.”

Les arrangements sont en attente à Barto Funeral Home à Spring Valley.