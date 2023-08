Spring Valley organisera un événement de recyclage électronique gratuit le 19 août – Shaw Local

Spring Valley organisera un événement de recyclage électronique gratuit de 8 h à 11 h le samedi 19 août dans le stationnement de l’école JFK, située au 999 N. Strong Ave.

Cet événement est ouvert aux résidents de Spring Valley uniquement. Les résidents doivent fournir une facture de services publics et un permis de conduire pour prouver leur résidence.

L’événement se terminera à 11 h ou lorsque les conteneurs seront pleins. Cet événement est réservé à un usage résidentiel et non commercial.

Les articles acceptés comprennent les câbles, les boîtiers de câbles, les mélangeurs sans verre, les caisses enregistreuses, les appareils photo, les appareils électroniques mobiles, les balayeuses de tapis, les ordinateurs, les ordinateurs portables, les cafetières sans verre, les fers à friser, les copieurs, les couteaux électriques, les cordons, les brosses à dents électriques, les téléviseurs et les moniteurs, lumières de Noël, lecteurs DVD et magnétoscopes, disques durs externes, onduleurs, consoles de jeux vidéo et plus encore.

Les articles non acceptés comprennent les gros appareils de cuisine, les laveuses et les sécheuses, l’équipement médical, les ampoules, les cassettes VHS, les cigarettes électroniques, les piles domestiques et au lithium et les appareils contenant du fréon.

Pour toute question, contactez le bureau du greffier de Spring Valley au 815-664-4221.