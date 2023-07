« Spring Valley a été durement touchée » – Shaw Local

Les équipes d’Ameren entretiennent les lignes électriques à l’extérieur de la vallée fermée de St. Margaret’s Health-Spring Valley le samedi 29 juillet 2023, à la suite de tempêtes de fin de nuit qui ont laissé une grande partie de Spring Valley sans électricité. (Tom Collins)

De multiples pannes ont été signalées alors que des orages ont soufflé dans la vallée de l’Illinois de vendredi soir à samedi matin.

Alors que des pannes dispersées ont été signalées au niveau régional, le comté de Bureau a subi le pire. Corn Belt Energy a signalé 113 pannes affectant près de 1 900 résidents. Ameren a signalé 680 habitants de Spring Valley sans électricité.

Honnêtement, Spring Valley a été assez durement touchée par les tempêtes la nuit dernière — Todd Bogatitus, chef des pompiers de Spring Valley

« La tempête qui a traversé la nuit dernière a renversé plusieurs lignes électriques, de grandes et petites branches d’arbres et quelques arbres », a rapporté le chef de la police de Spring Valley, Adam Curran, à 9h30. « Il y a eu des pannes de courant dans toute la ville. »

Kirby Park a été fermé samedi matin tandis que les travailleurs traitaient des problèmes de lignes électriques, bien qu’aucune route de Spring Valley ne soit fermée à 10 heures.

La nuit a été longue pour les pompiers de Spring Valley. Le chef des pompiers, Todd Bogatitus, a déclaré qu’un incendie de chaudière dans les rues First et Spalding – rapidement éteint avec l’aide des pompiers de Ladd et du Pérou – avait interrompu une série de plus d’une douzaine d’appels pour des incidents liés à la tempête, tels que des branches d’arbres tombant sur des voitures et des maisons.

« Honnêtement, Spring Valley a été assez durement touchée par les tempêtes la nuit dernière », a déclaré Bogatitus.

Après avoir nettoyé la scène de l’incendie de la fournaise, Bogatitus et son équipe ont recommencé à aider Ameren alors qu’ils s’occupaient d’une ligne électrique à haute tension suspendue au-dessus des États-Unis 6. Les courbes de Spring Valley ont été temporairement fermées samedi matin alors que les ouvriers réparaient la ligne, qui était courbée sous le poids des branches d’arbres tombées.

Les dégâts ont fait suite à une série de tempêtes qui ont balayé la région après 22 heures vendredi soir. Un automobiliste a rencontré un arbre abattu sur la route 251, juste au nord de Mendota, causant des dommages à son camion. Un propriétaire de Spring Valley a signalé qu’un arbre était tombé à travers son toit.

Des pannes de courant ont été signalées à Oglesby et Seneca, entre autres.

Starved Rock State Park a émis une alerte samedi matin indiquant que La Salle Canyon n’est accessible qu’aux randonneurs partant du lodge ou du centre d’accueil. Le sentier fluvial balisé en rouge à l’est de l’escalier de La Salle Canyon à Owl Canyon est fermé jusqu’à nouvel ordre en raison de graves dommages causés par la tempête.

Les visiteurs qui se sont garés sur le terrain de Parkmans Plain près de la route 71 ne peuvent pas accéder au canyon La Salle à l’ouest, mais peuvent accéder aux sentiers à l’est en direction du canyon Hennepin.

Les prévisionnistes avaient averti que l’épisode de chaleur de trois jours – les températures ont grimpé dans les années 90 mercredi et ont culminé dans les années 90 supérieures vendredi – pourrait être suivi de tempêtes.

Comme l’avait expliqué le Service météorologique national, la chaleur torride qui s’était installée sur le sud et le sud-ouest avait migré vers l’est et devait au moins frôler la région des Grands Lacs, assurant une chaleur torride mais passagère – le Hegeler Carus Mansion a annulé une performance en plein air vendredi soir – mais aussi en introduisant des orages à mesure que les conditions de refroidissement sont entrées.

Cela s’est effectivement joué. Une rafale de 50 mph a été enregistrée à 21h54 vendredi au sud-ouest de Tampico et de gros membres ont été signalés à la fois à Walnut et à Hennepin.

La doublure argentée est que les tempêtes ont inauguré un sursis pour ceux qui s’étaient flétris dans la chaleur récente.

« À l’avenir, il y aura de l’air plus sec pour le reste du week-end avec des températures proches de la normale qui se poursuivront jusqu’à lundi », a déclaré David Cousins, météorologue chez Quad Cities.

De l’air plus chaud et plus humide arrivera du mardi au vendredi – mais sans jours à 90 degrés repérés dans les prévisions à 10 jours – et peut-être plus de pluie plus tard cette semaine.