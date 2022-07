Spray nasal pour les allergies maintenant disponible sans ordonnance

12 juillet 2022 – Un peu plus d’un an après son approbation par la FDA, Bayer a annoncé que son spray nasal sur ordonnance pour les allergies intérieures et extérieures (nom de marque Astepro) est désormais disponible en vente libre dans tout le pays.

Astepro, qui est composé de 0,15% d’azélastine antihistaminique et peut prendre seulement 30 minutes pour se déclencher, est le premier et le seul spray nasal antihistaminique sans stéroïdes pour les allergies qui peut être acheté sans ordonnance. Le spray est conçu pour soulager la congestion et les symptômes du rhume des foins chez les enfants de 6 ans et plus.

Catherine Vennat, vice-présidente du département marketing de Bayer, dans un communiqué de presse, a qualifié le spray de “percée” dans les traitements contre les allergies.

Les utilisateurs du spray OTC peuvent utiliser Astepro jusqu’à deux fois par jour pour fournir un soulagement 24 heures sur 24, a déclaré Bayer. Selon le produit site Internetle médicament coûte entre 15,99 $ et 24,99 $ dans les principaux magasins de détail à travers le pays et en ligne via Walmart, Amazon, Walgreens et Target.