Depuis que la Russie a annexé la Crimée en 2014, Moscou a eu un problème de relations publiques en Europe.

Les sanctions européennes contre la Russie ont suivi et les relations entre Moscou et Bruxelles se sont détériorées alors que Vladimir Poutine a déployé ses muscles politiques en Europe de l’Est et dans les Balkans occidentaux, se rapprochant de dirigeants tels que le serbe Aleksander Vucic et le hongrois Victor Orban.

Compte tenu du mauvais sang, il n’est pas surprenant que la course pour trouver d’abord un vaccin COVID-19, puis pour le distribuer et l’administrer, ait alimenté le récit. Alors que l’UE a eu du mal à mettre à disposition des vaccins fabriqués en Europe, la Russie a déjà envoyé son Spoutnik V en Hongrie et en Slovaquie et a proposé de fournir 50 millions de doses supplémentaires à l’Europe.

Le 9 mars, il a annoncé que le Spoutnik V serait produit en Italie à partir de juillet dans les usines de la société pharmaceutique italo-suisse Adienne en Lombardie.

Dix millions de doses seront produites entre le 1er juillet et le 1er janvier 2022, a confirmé la firme, en plus des millions fabriqués par des entreprises en Corée du Sud, au Brésil et en Inde.

‘Roulette russe’

Malgré les progrès, la plupart des pays européens n’achèteront pas le vaccin russe car il n’a pas été approuvé par l’Agence européenne des médicaments (EMA).

La semaine dernière, l’EMA a annoncé qu’elle commencerait un examen continu de Sputnik V mais quelques jours plus tard, sa responsable, Christa Wirthumer-Hoche, a déclaré aux médias autrichiens que son utilisation était «comparable à la roulette russe».

L’EMA n’a pas répondu aux questions sur les commentaires de Wirthumer-Hoche par Euronews.

Pendant ce temps, un rapport publié dans The Lancet, une revue médicale britannique, a révélé un taux d’efficacité de 91% contre le virus, ce qui a été saisi par les médias russes, qui appellent ouvertement Sputnik V le meilleur vaccin COVID-19 au monde. Sur le compte Twitter officiel de Spoutnik V, Moscou a demandé des excuses pour les commentaires de Wirthumer-Hoche.

«Spoutnik V est approuvé par 46 pays. L’EMA n’a autorisé de telles déclarations sur aucun autre vaccin. De tels commentaires sont inappropriés et sapent la crédibilité de l’EMA et son processus d’examen. Les vaccins et l’EMA devraient être au-dessus et au-delà de la politique », a-t-il déclaré.

Ce n’est pas la première fois que la réaction de la Russie à la pandémie du COVID-19 est critiquée en Europe. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que la Russie offrait des millions de doses dans le monde sans «progresser suffisamment dans la vaccination de sa propre population».

En effet, alors que des millions de doses de Spoutnik V ont été livrées à des pays du Laos à l’Argentine et à la Serbie – et des millions d’autres promises – l’utilisation à domicile a été beaucoup plus limitée.

Au 17 mars, seulement 5,5 millions de personnes avaient reçu une dose de vaccin COVID-19, soit 3,8% de la population. Un récent sondage d’opinion a révélé que seulement 30% des Russes étaient prêts à se faire vacciner.

C’est un peu mieux que la France, qui a vacciné un peu plus de 7,5 millions de personnes sur une population de plus de 60 millions et a été critiquée pour sa réponse à la crise.

Kirill Dmitriev, responsable du Fonds d’investissement direct russe, qui commercialise le virus à l’étranger, a déclaré à Euronews qu’il y avait suffisamment de réserves de vaccin en Russie et que les quantités données ou vendues à l’étranger étaient fabriquées en dehors du pays.

Mais AP a signalé que les fabricants en Corée du Sud et en Inde, qui devraient produire respectivement 150 millions et 100 millions de doses de vaccin, pourraient ne pas avoir commencé la production à partir de mars 2021. Au Brésil, la production est toujours en phase de test pilote et en Italie, il n’a pas encore commencé.

En Russie, un peu plus de deux millions de doses ont été administrées en 2020, alors même que des rapports faisaient état de producteurs locaux ayant des problèmes pour acheter du matériel. Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin a déclaré le 20 février que plus de dix millions de doses de Spoutnik V avaient été produites.

Les critiques soutiennent également que si Moscou a beaucoup promis, il reste encore beaucoup à faire ou à approuver. L’Inde, le Népal et le Brésil – qui devraient recevoir respectivement 125 millions, 10 millions et 25 millions de doses – n’ont pas encore fait approuver le vaccin par les régulateurs.

L’Argentine a reçu 2,5 millions de doses au 1er mars mais s’attend à ce que cinq millions arrivent en janvier et 14 millions en février. La Hongrie s’attendait à recevoir deux millions de doses et en a reçu jusqu’à présent 325 600, selon des chiffres partagés avec Euronews par le gouvernement hongrois. En revanche, Budapest a reçu 550 000 doses du vaccin chinois Sinopharm.

Le Fonds d’investissement direct russe n’a pas répondu aux questions sur le manque à gagner soumises par Euronews.

À l’instar de la Chine et d’Israël, la Russie a été accusée de fonder ses accords de distribution sur des objectifs diplomatiques et sur l’intérêt national, intervenant pour les États membres de l’UE qui se trouvent sur son orbite – comme la Hongrie – à un moment où les propres mesures de distribution de vaccins de l’UE sont chancelant.

Mais s’adressant à Euronews, Dmitriev a déclaré que de telles considérations politiques n’étaient pas pertinentes.

« Nous croyons cela […] les vaccins devraient être en dehors de la politique, et si vous regardez de près qui fait de tels commentaires, sur une sorte de politique russe, ce sont des gens qui n’aiment pas la Russie délibérément et qui parlent publiquement de son aversion pour la Russie », a-t-il déclaré.

«Cette aversion pour la Russie les empêche de voir l’image objective, et l’image objective est que la Russie, comme d’autres pays, a réussi à créer un vaccin très efficace de haute qualité et l’offre certainement à ceux qui le souhaitent.

Mais les critiques disent que si Moscou avait vraiment voulu aider la poussée mondiale vers la vaccination, elle aurait pu soutenir l’initiative COVAX plutôt que d’envoyer Spoutnik V à des États individuels unilatéralement.

C’est un échec, a déclaré à Euronews Michael Jennings, un lecteur en développement international à l’Université SOAS de Londres, que les nations du nord mondial se partagent.

«Si les pays sont vraiment déterminés à en retirer la politique, ils commenceront – bientôt et à grande échelle – à fournir des fournitures via Covax, où l’allocation peut être déterminée en fonction des besoins et non de l’intérêt personnel des donateurs», a-t-il déclaré.