Spotify Wrapped fait sensation sur les réseaux sociaux. Son impact sur les artistes et les auditeurs est discutable

Pour certains, c’est Noël. Pour les astronomes, c’est le solstice d’hiver. Mais pour littéralement des millions d’autres, décembre signifie quelque chose de différent – pour eux, c’est le mois Spotify Wrapped.

La campagne mastodonte, qui en est actuellement à sa sixième année officielle, regroupe les statistiques d’écoute des utilisateurs de Spotify et les numéros de streaming des musiciens dans des volets facilement partageables. Pour certains fans de musique, cela en est venu à définir en partie la saison des fêtes.

Il prend le contrôle des médias sociaux pendant au moins quelques jours après sa première le 1er décembre et est devenu suffisamment grand pour que d’autres géants du streaming l’aient singé eux-mêmes, YouTube et Apple Music ayant récemment sorti leurs propres versions.

Ce qui a commencé comme un petit projet parallèle a explosé en ce qui est essentiellement une campagne publicitaire de plusieurs millions de dollars. L’impact tangible de Wrapped sur les statistiques d’écoute est encore discutable ; tout comme le fait que le projet stimule Spotify lui-même, par rapport aux avantages qu’il procure aux artistes.

On ne sait pas non plus pourquoi les utilisateurs sont si séduits par l’idée de voir leurs données privées emballées et revendues. Un groupe de défense des droits numériques a décrit Wrapped comme un “modèle commercial … basé sur la surveillance” dans un article récent du magazine Wired.

Jem Aswad, rédacteur musical adjoint de Variety, a déclaré que le véritable avantage de la campagne pour Spotify est difficile à mesurer. Dans un champ encombré de sondages de critiques de fin d’année et de revues rétrospectives, il est presque impossible de déterminer ce qui a eu le plus d’impact, malgré le fait que les téléchargements d’applications augmentent généralement en décembre. Les téléchargements Spotify ont bondi de 21% ce mois-là en 2020, selon la société de marketing MoEngage.

ÉCOUTEZ | Spotify Wrapped est-il le meilleur moyen de soutenir les musiciens ? Jusqu’à la vitesse7:07La meilleure façon de soutenir vos artistes préférés ? Cet artiste dit qu’il faut bien plus que partager vos statistiques Spotify Wrapped sur les réseaux sociaux Quel artiste était en tête de vos statistiques Spotify Wrapped ? Un musicien de Winnipeg espère que vous le soutenez autrement que par des streams. L’artiste indépendante de Winnipeg Ila Barker partage sa réaction mitigée sur le site de diffusion en continu avec Faith Fundal.

Ce n’est pas une mince affaire pour l’une des plus grandes plateformes de streaming musical sur Terre.

Sur environ 525 millions d’abonnés aux services de streaming musical dans le monde, Spotify détient une part de marché d’environ 30 %, selon Midia Researchune société de conseil en divertissement.

Accroître la reconnaissance de sa marque grâce à la campagne Spotify Wrapped est une “herbe à chat” pour le service de streaming et son personnel, a déclaré Aswad.

Le véritable objectif de Wrapped est que les utilisateurs partagent des captures d’écran des listes qui leur sont fournies, qui incluent en évidence le logo Spotify, a-t-il déclaré. “Parce que c’est à la fois approuver Spotify d’une manière indirecte, et cela rend vraiment la chose plus populaire.”

“C’est une utilisation brillante des médias sociaux”

Mais l’aspect le plus puissant est que Wrapped fonctionne à la fois comme un service commercial et comme un service, a-t-il déclaré, aidant la promotion à susciter l’intérêt des utilisateurs.

“La raison pour laquelle Wrapped et des choses comme ça sont devenus le phénomène qu’ils ont … c’est à la fois une question de musique et de personne”, a-t-il déclaré. “C’est une réflexion. C’est une utilisation brillante des médias sociaux – ou la tactique des médias sociaux — pour permettre aux gens de dire quelque chose sur eux-mêmes. »

Le fait que ce genre de projet fonctionne reste un mystère pour certains observateurs. Les inquiétudes concernant le suivi en ligne couvent. Apple a autorisé les utilisateurs à le désactiver pour certaines applications plus tôt cette année — menaçant toute la stratégie commerciale de Facebook – il semble donc étrange qu’une fonctionnalité basée sur le partage de données personnelles décolle.

Mais Kimeko McCoy, journaliste indépendante et spécialiste du marketing numérique basée à Atlanta, a déclaré que cette tendance pouvait contribuer à attiser le désir.

“Il y a une faim, si vous voulez le dire ainsi, pour les gens :” Si vous allez utiliser mes données, faites en sorte que cela en vaille la peine “”, a-t-elle déclaré. “Et il semble que c’est un peu ce avec quoi Spotify a mis le doigt sur la tête.”

Cependant, l’effet d’entraînement conduit à plus qu’une simple campagne publicitaire de base. Alors que les utilisateurs de Spotify partagent leurs listes Wrapped et suscitent potentiellement le désir de la seule application qui offre actuellement des analyses aussi détaillées, certains artistes disent que cela noie les critiques valables sur la façon dont le service de streaming les rémunère.

“Chaque année, je me demande pourquoi les graphiques Spotify Wrapped ne nous disent jamais combien d’argent nous avons gagné grâce à Spotify – par rapport aux revenus que notre musique a générés pour la plate-forme”, a écrit la rappeuse canadienne Masia One dans un post sur Facebook, partageant sa propre version modifiée de la tendance.

“Cette année, j’ai modifié mon Spotify Wrapped pour refléter les chiffres qui affectent ma vie et ma durabilité en tant qu’auteur-compositeur et artiste.”

Le groupe syndical américain Union of Musicians and Allied Workers (UMAW) a adopté une position similaire, créant une campagne parallèle – “Spotify Unwrapped” – pour mettre en évidence les bas salaires que les artistes reçoivent pour les flux sur l’application.

Bonne journée Spotify Unwrapped 💪 lien dans la bio pour contacter vos représentants et leur dire de soutenir @RepRashida et la résolution d’UMAW pour un nouvelle redevance de streaming ! Il est temps que les artistes soient payés équitablement ! #JusticeAtSpotify #SpotifyUnWrapped pic.twitter.com/DRUsGzXro2 —@UMAW_

Quant à l’effet immédiat de Wrapped sur les artistes, les réponses couvrent toute la gamme. Aswad a déclaré que des musiciens de renom avec des milliards de flux pour l’année comme Taylor Swift ou The Weeknd verraient probablement un avantage observable à des dizaines de milliers de messages partageant leur musique.

Pendant ce temps, Ralph, un auteur-compositeur-interprète de Toronto, qui a accumulé 5,7 millions de flux cette année, a déclaré que Wrapped avait initialement fait plus de mal que de bien. Débutant en tant que musicienne, voir des pairs publier leurs numéros de streaming à la fin de l’année a transformé leur carrière en une compétition très publique – une compétition qu’elle craignait de perdre.

“C’était vraiment difficile pour moi, en fait. J’ai dû poser mon téléphone”, a-t-elle déclaré. Cependant, au fur et à mesure que sa carrière s’est développée, elle a déclaré qu’elle appréciait l’opportunité de partager ses résultats et de célébrer d’autres artistes.

Le musicien de Vancouver bbno$ se produit aux Juno Awards 2022 à Toronto. (CARAS/iPhoto)

Et puis il y a les artistes entre les deux, comme le bbno$ de Vancouver, dont les vers d’oreille Lalala et Edamame l’a aidé à attirer près de 550 millions de streams cette année. Dans son cas, Wrapped a ajouté une cerise très perceptible sur le dessus.

“Edamame diffusait à peu près, disons, environ 270 par jour, et hier, il en faisait environ 400 », a-t-il déclaré le lendemain du lancement de Spotify Wrapped. « Sans vraiment de raison. C’est juste que les gens se rappellent encore une fois que j’ai écouté bbno$ toute l’année, alors revenons en arrière et écoutons-le à nouveau.”

Malgré le fait que Spotify paierait un prix bas de l’industrie de moins d’un demi-cent par stream , il a dit que le compromis en valait la peine. Pendant la pandémie, l’un des plus des moments difficiles pour les musiciens pour faire carrière , il a déclaré que tout service pouvant aider les artistes à continuer en vaut la peine. Comme toute campagne, comme Wrapped, qui aide le service à prospérer, a-t-il ajouté.

“Qui s’en soucie? Il est toujours là”, a-t-il déclaré, désignant le service de streaming comme sa grâce salvatrice lors de la perte de revenus de tournée provoquée par la pandémie. “J’ai une carrière dans le néant. Et que Dieu bénisse Spotify en même temps… Est-ce que je pense qu’il pourrait y avoir plus d’argent ? Absolument. Mais pour le moment, je vais bien.”