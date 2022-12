Spotify Wrapped 2022 est là pour révéler les tendances musicales de cette année

Spotify Wrapped est un aperçu annuel des habitudes des utilisateurs sur la plateforme de streaming audio, permettant aux abonnés de partager leurs propres favoris sur les réseaux sociaux de manière engageante.

La société publie également une édition agrégée, révélant les meilleures chansons, artistes, podcasts et tendances d’écoute de 2022.











Fonctionnalités de Spotify Wrapped 2022

Le meilleur artiste pour la troisième année consécutive est le rappeur et chanteur Bad Bunny, suivi de Taylor Swift et Drake. Spotify a également révélé quels artistes étaient les plus partagés sur les réseaux sociaux. L’artiste le plus viral était Taylor Swift, suivi de The Weeknd et Bad Bunny.

Chose intéressante, aucune des 3 meilleures chansons n’était d’aucun des meilleurs artistes, comme Harry Styles avec “As It Was” en tête de ce classement avec “Heat Waves” de Glass Animals en deuxième place et “Stay” de The Kid LAROI en troisième. La popularité des trois pistes a été alimentée par leur présence sur les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram Reels.

Spotify est une énorme plate-forme de podcasts, et la plus populaire au monde était “The Joe Rogan Experience”.













Musique et podcasts les plus populaires sur Spotify

Spotify a également révélé les albums et les morceaux les plus diffusés en streaming – The Marshall Matters LP d’Eminem et “Running Up That Hill” de Kate Bush, respectivement, avec un intérêt pour le morceau en croissance de 8 700 % après sa parution sur Stranger Things 4.

Le contenu de mariage sur Spotify a grimpé en flèche de 620% après deux ans de pandémie, et les utilisateurs ont écouté des chansons et créé de nombreuses listes de lecture basées sur des mèmes, tels que “Little Miss”, “Ils sont un 10 mais”, et l’enfant du ” J’aime vraiment la vidéo du maïs.











Tendances populaires sur Spotify

YouTube Music, une plate-forme qui compte un huitième de la base d’utilisateurs de Spotify, a également publié son aperçu annuel, appelé Recap. La société Google n’a pas révélé de résultats détaillés, mais a permis aux auditeurs de générer une “personnalité musicale”, basée sur les habitudes d’écoute, et un contenu difficile à trouver uniquement sur YouTube.

