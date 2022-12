Spotify Wrapped 2022 est arrivé et Pritam est à nouveau sur toutes les listes de tout le monde

Spotify Wrapped 2022 est arrivé et le chanteur de Bollywood Pritam est encore une fois mystérieusement partout sur les listes de Desis. Chaque année vers décembre, Spotify donne aux utilisateurs un aperçu de leur année dans la musique que Twitter aime appeler une représentation précise de son bien-être émotionnel. Nous ne pouvons pas garantir qu’il est 100 % scientifique et ce qu’il dit sur vous si vous écoutez trop de Pritam. Desi Twitter, cependant, se fait un devoir de faire des mèmes sur le mystérieux phénomène de Pritam se retrouvant sur leurs listes Spotify Wrapped.

Pritam est celui qui nous a donné quelques-uns des vieux classiques de la chanson triste de Bollywood, donc on ne vous reprocherait pas exactement d’avoir trop écouté sa musique. Un utilisateur de Twitter, dont le meilleur artiste était Taylor Swift, a écrit: “QUI EST PRITAM IDK PRITAM, c’est tellement drôle que j’écoutais de la musique hindi au hasard et d’une manière ou d’une autre, la plupart d’entre eux appartenaient à Pritam.”

les fans de weeknd dans mon dms disent mon frère comment écoutez-vous cette merde de pritam abbe chamanjhinge ek rasiya repris fek ke marunga din mein lumières aveuglantes dikhenge tujhe— prth (@ paaarth319) 30 novembre 2022

Qui l’a appelé Spotify Wrapped et non Aa Re Pritam Pyaare— Atharva Gupte (@Gupliiii) 30 novembre 2022

pritam fait son chemin dans le spotify enveloppé de tout le monde encore une fois sans provocation – un cœur de la taille d’une bouchée! compte maano stan (@sunflwrsunset) 30 novembre 2022

Pour la troisième année consécutive, le meilleur artiste de Spotify pour 2022 était Bad Bunny. Sans surprise, les autres artistes de premier plan comprenaient Taylor Swift, Drake, The Weeknd et BTS, entre autres. En Inde, pour la troisième année consécutive également, Arijit Singh est resté l’artiste le plus écouté sur Spotify.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici