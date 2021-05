Spotify vous permet désormais de télécharger des chansons sur votre Apple Watch

Spotify transforme enfin en réalité une fonctionnalité tant attendue: la possibilité de télécharger des chansons sur votre Apple Watch et de les diffuser directement sur votre casque.

Jusqu’à présent, l’application watchOS Spotify n’était qu’une télécommande de l’application iOS sur l’iPhone, mais avec la nouvelle mise à jour, vous pourrez diffuser de la musique hors ligne sans avoir besoin d’un téléphone.

Disons que vous sortez courir et que vous ne voulez pas apporter votre téléphone avec vous. Téléchargez simplement vos listes de lecture / chansons préférées sur votre montre, puis diffusez-les via Bluetooth. C’est une fonctionnalité très demandée qui existe depuis un certain temps sur d’autres plates-formes et applications. Gardez simplement à l’esprit que la nouvelle version de l’application n’a toujours pas atteint tout le monde, il faudrait donc quelques jours pour le faire.

