Spotify va licencier 6% de ses effectifs

Spotify, la plateforme de streaming audio, licencie 6% de ses effectifs, soit environ 600 employés, rejoignant une liste croissante de grandes entreprises technologiques qui réduisent leurs coûts dans un contexte d’inquiétudes persistantes concernant l’économie mondiale.

“Comme vous le savez bien, au cours des derniers mois, nous avons fait un effort considérable pour maîtriser les coûts, mais cela n’a tout simplement pas été suffisant”, a déclaré lundi Daniel Ek, directeur général de Spotify, dans une note aux employés. La société comptait plus de 9 800 employés à la fin du troisième trimestre, selon les documents réglementaires.

La plate-forme de musique et de podcast est la dernière entreprise technologique à licencier des employés pour maîtriser les dépenses alors que les inquiétudes concernant une récession se profilent. La semaine dernière, Alphabet, la société mère de Google, a licencié 12 000 employés et Microsoft en a licencié 10 000. Les entreprises de médias ont également réduit leurs effectifs. Vox Media a supprimé 7% de ses effectifs vendredi et, en décembre, le Washington Post a annoncé aux employés qu’il y aurait des licenciements dans l’entreprise.

Les licenciements chez Spotify, qui est basé à Stockholm, étaient en grande partie dus à des défis macroéconomiques, a déclaré M. Ek dans la note. “J’étais trop ambitieux pour investir avant la croissance de nos revenus”, a-t-il écrit. L’entreprise offre aux employés environ cinq mois d’indemnité de départ et de soins de santé en plus de services d’orientation professionnelle. Spotify supportera entre 35 et 45 millions d’euros d’indemnités de licenciement, a indiqué la société dans un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission.