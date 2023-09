Spotify utilisera l’IA pour reproduire et traduire les voix des podcasteurs

Spotify le lundi annoncé une nouvelle fonctionnalité basée sur l’intelligence artificielle qui peut traduire des podcasts dans différentes langues en utilisant la propre voix de l’hôte.

La société a déclaré que cette fonctionnalité s’appuie sur la technologie de génération vocale d’OpenAI, qui a également été annoncé lundi. La technologie peut créer des « voix synthétiques réalistes » à partir de quelques secondes seulement de parole, a déclaré OpenAI dans un communiqué. Spotify a déclaré que cela contribuerait à rendre l’expérience d’écoute des podcasts plus authentique et naturelle en conservant les « caractéristiques vocales distinctives » des podcasteurs.

Les actions de Spotify ont clôturé en baisse de moins de 1% lundi.

La société a travaillé avec des podcasteurs tels que Dax Shepard, Lex Fridman, Monica Padman, Steven Bartlett et Bill Simmons sur un certain nombre d’épisodes passés et à venir. Spotify a déclaré que les épisodes avaient été initialement traduits en espagnol, français et allemand, et qu’ils seraient disponibles à la fois pour les utilisateurs gratuits et les abonnés payants dans les jours et semaines à venir, selon le communiqué.

Un porte-parole a déclaré qu’il s’agissait de certaines des langues les plus populaires pour les utilisateurs qui écoutent des podcasts sur la plateforme, et que la phase pilote s’est d’abord concentrée sur l’espagnol et « suivra rapidement » avec l’allemand et le français.

Spotify n’a pas partagé de détails spécifiques sur le coût de la nouvelle fonctionnalité avec CNBC. Un porte-parole a ajouté que la société étudiait les possibilités de « proposer ce service à encore plus de podcasteurs dans le monde ». La société travaille déjà sur le prochain podcast du comédien Trevor Noah, par exemple.

« Ce n’est que le début », a déclaré Spotify dans le communiqué.