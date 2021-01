Spotify au fil des ans est allé au-delà de la diffusion de musique en proposant plus de contenu comme des podcasts. Maintenant, la plate-forme de streaming expérimente neuf livres audio classiques qui font partie du domaine public mais qui ont été enregistrés exclusivement pour Spotify. Bien que les livres audio soient disponibles depuis longtemps sur la plate-forme via divers labels et chaînes, les nouveaux livres audio sont racontés par des artistes notables d’Hollywood et exclusivement commandés par la société. Les nouveaux livres audio disponibles sur Spotify incluent Great Expectations de Charles Dickens et narré par James Langton, Jane Eyre de Charlotte Bronte racontée par Sarah Coombs et Frankenstein de Mary Shelley racontée par David Dobrik.

Parmi les autres livres audio de la plate-forme, citons le récit de la vie de Frederick Douglass de Frederick Douglass raconté par Forest Whitaker, The Awakening de Kate Chopin raconté par Hilary Swank, Persuasion de Jane Austen raconté par Cynthia Erivo, Cane Cane de Jean Toomer racontée par Audra McDonald et Red de Stephen Crane. Badge of Courage raconté par Santino Fontana. Cependant, il semble que les livres audio exclusifs de Spotify soient disponibles dans certaines régions. Selon Hollywood Reporter, le PDG de Spotify, Daniel Ek, a décidé d’ajouter des livres audio à son portefeuille après avoir vu leur popularité parmi les utilisateurs en Allemagne en 2019. Le rapport ajoute que pour accompagner les livres audio, Spotify a commandé la série de podcasts « Sitting with the Classics » où Harvard le professeur Glenda Carpio approfondira chaque livre, explorera l’histoire et décomposera les récits pour un public moderne.

Spotify a intensifié ses efforts pour rivaliser avec des concurrents comme Amazon Music et Apple Music (ou Podcasts) en signant des accords avec des personnalités de haut niveau pour un contenu exclusif. La plate-forme de streaming a Barack et Michelle Obama, le prince Harry et Meghan Markle et Joe Rogan pour des séries de podcast exclusives. Pour le moment, il semble que la société expérimente toujours des livres audio en les offrant gratuitement dans des régions limitées. Si quelque chose de bon sort de la phase initiale, Spotify espère rivaliser à long terme avec Audible d’Amazon, qui reste l’un de ses plus grands concurrents dans l’espace des livres audio. Notamment, Audible a également commencé à proposer des podcasts pour rivaliser avec Spotify.