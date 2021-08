Spotify teste Plus – un abonnement financé par la publicité bon marché avec des sauts illimités

Spotify teste tranquillement un nouvel abonnement plus abordable baptisé Spotify Plus. Il est en cours de test A/B avec seulement quelques utilisateurs signalant qu’ils ont reçu une offre pour l’essayer, puis l’offre est assortie d’un prix différent. Le service de streaming essaie clairement de trouver le meilleur prix pour Plus.

Certains utilisateurs considéraient Spotify Plus comme un service à 1 $ par mois, un dixième du prix de 10 $/mois pour le niveau Premium. Cependant, Plus est un mélange entre Free et Premium – eh bien, c’est principalement le niveau Free avec certaines restrictions levées.

Pour le contexte, le niveau gratuit vous permet d’écouter n’importe quel album, mais uniquement en lecture aléatoire et c’est un problème car vous avez un nombre limité de sauts – vous ne pouvez sauter que 6 pistes toutes les heures. Il existe également des listes de lecture (par exemple, Discover Weekly) où vous pouvez choisir les chansons vous-même, mais ces listes de lecture sont soit générées automatiquement, soit organisées par Spotify. Si vous créez votre propre liste de lecture, vous ne revenez qu’à la lecture aléatoire.

C’est donc là qu’intervient Spotify Plus – le service est toujours financé par la publicité, mais vous pouvez jouer n’importe quelle chanson que vous aimez et sauter aussi souvent que vous le souhaitez. Malheureusement, Plus est proposé à des utilisateurs aléatoires, vous ne pouvez donc pas l’essayer à moins d’avoir de la chance.





Spotify teste le plan Plus – un abonnement financé par la publicité avec écoute à la demande

The Verge a contacté l’équipe Spotify qui a confirmé qu’elle testait un nouveau plan d’abonnement financé par la publicité, mais n’a fourni aucun détail supplémentaire. Notez qu’il ne s’agit que d’un test et que Plus peut ne jamais être déployé.

Nous supposons que cela dépend du prix mensuel du forfait, c’est pourquoi Spotify essaie différents chiffres pour évaluer l’intérêt. Combien paieriez-vous pour Plus ?

