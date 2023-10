Spotify teste les listes de lecture générées par l’IA à partir d’une invite

Spotify va de l’avant avec l’intelligence artificielle. Après avoir sorti un DJ alimenté par l’IA plus tôt cette annéele service de streaming teste actuellement des moyens de générer automatiquement des listes de lecture avec une invite utilisateur.

La source de la découverte provient d’un code remarqué par le concepteur du produit et inventeur de hashtag Chris Messine. Messine posté captures d’écran au backend Threads of Spotify, qui illustre des lignes de code indiquant une fonctionnalité appelée « AI Playlist » ainsi qu’une ligne de texte indiquant « Obtenez des listes de lecture en fonction de vos invites ». La nouvelle fonctionnalité, chaque fois qu’elle sera publiée, pourrait servir d’une sorte de ChatGPT spécifique à Spotify. Messina a en outre émis l’hypothèse que la fonctionnalité pourrait être une option dans Spotify Blend basée sur d’autres lignes de code faisant référence à la fonctionnalité, dans laquelle deux utilisateurs peuvent « mélanger » leurs goûts musicaux avec une liste de lecture générée de manière algorithmique qui tente de deviner laquelle de leurs musiques préférées est la suivante. d’autres pourraient aimer.

«Chez Spotify, nous réitérons et réfléchissons constamment pour améliorer notre offre de produits et offrir de la valeur aux utilisateurs. Mais nous ne commentons pas les spéculations sur d’éventuelles nouvelles fonctionnalités et n’avons rien de nouveau à partager pour le moment », a déclaré un porte-parole de Spotify à Gizmodo dans un e-mail.

Spotify a flirté avec l’idée de listes de lecture basées sur des descriptions avec Niche Mixes, lancées au printemps dernier. Selon l’entreprise, les Niche Mixes sont « un ensemble de playlists personnalisées qui combinent de manière ludique tout ce que nos Mixes proposent ». Les utilisateurs pouvaient rechercher une description dans la barre de recherche de la plateforme, suivie du mot « mix » et apparemment être accueillis avec une liste de lecture qui correspond à cette ambiance. Spotify, cependant, a confirmé à TechCrunch que les mix de niche n’étaient pas alimentés par l’IA et s’appuyaient plutôt sur l’algorithme de personnalisation de l’entreprise.

En février, Spotify a lancé un DJ ennuyeux alimenté par l’IA qu’il présente comme le dernier cri en matière d’exploration musicale. Le DJ jouera des chansons qu’il pense que vous aimez tout en interrompant après chaque prestation avec une plaisanterie effrontée pour vous sortir de votre expérience d’écoute musicale. L’IA qui alimente DJ n’a pas été conçue de A à Z par Spotify, mais a été développée à la suite des recommandations de la société. rachat de Sonaticune entreprise technologique basée à Londres qui se spécialise dans les voix IA.