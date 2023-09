Spotify teste la fonctionnalité de traduction vocale pour les podcasts | Actualités technologiques

Le logo Spotify est affiché sur un écran à la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 3 mai 2018. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Spotify Technology teste une fonctionnalité basée sur l’IA qui traduira des podcasts tels que Dax Shepard et Lex Fridman vers d’autres langues, a annoncé lundi la société de streaming audio.

Cette fonctionnalité marque la dernière tentative de la société suédoise de capitaliser sur l’intelligence artificielle générative, la technologie qui a pris d’assaut le monde après l’essor de ChatGPT, pour attirer de nouveaux utilisateurs et augmenter ses revenus.

Les versions traduites, alimentées par la nouvelle technologie de génération vocale OpenAI soutenue par Microsoft, imiteront le style de l’orateur original et seront plus naturelles que le doublage traditionnel, a déclaré Spotify.

La société a également travaillé avec d’autres podcasteurs, dont Monica Padman, Bill Simmons et Steven Bartlett, pour ce long métrage.

Les traductions vocales seraient disponibles dans des langues telles que l’espagnol, le français et l’allemand pour un certain nombre d’épisodes du catalogue et de sorties d’épisodes futurs, a déclaré Spotify, ce qui pourrait élargir l’audience des émissions.

Spotify a investi des sommes considérables ces dernières années dans son activité de podcast, dans l’espoir que les niveaux d’engagement plus élevés offerts par le format attireront davantage d’annonceurs.

Mais cela a fait grimper les dépenses de fonctionnement de l’entreprise, qui ont augmenté à un rythme deux fois plus rapide que la croissance de ses revenus l’année dernière. En outre, les entreprises ont également réduit leurs dépenses publicitaires en raison de la hausse des taux d’intérêt et de la forte inflation.