Spotify s’attend à atteindre 450 millions d’auditeurs d’ici octobre

Spotify s’attend à ce que sa base d’auditeurs actifs atteigne 450 millions d’ici octobre, a déclaré mercredi le service de streaming musical dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre, après avoir terminé juin avec 188 millions d’abonnés et 433 millions d’auditeurs actifs qui visitent le service au moins une fois par mois.

Même si Spotify envisage la possibilité d’un ralentissement économique, “il est difficile d’être autre chose qu’optimiste compte tenu de ce que je vois actuellement”, a déclaré le PDG Daniel Ek lors d’un appel pour discuter des résultats.

Les derniers chiffres confirment Spotifyde la domination de la musique par abonnement dans le monde. Son concurrent n ° 2, Apple Music, ne divulgue pas systématiquement son abonnement payant et n’a pas proposé de mise à jour depuis plus de trois ans, masquant à quel point Spotify peut avoir une avance. En juin 2019, Apple a déclaré que son service avait 60 millions d’abonnés. (Selon le chercheur de l’industrie musicale MIDiA, Apple détient environ 15 % du marché mondial de la musique par abonnement; La part de Spotify est plus du double.)

Pour l’avenir, Spotify a également prédit qu’il compterait 194 millions d’abonnés payants d’ici la fin du troisième trimestre.

La société suédoise Spotify a annoncé une perte de 125 millions d’euros (127 millions de dollars), soit 85 cents par action, contre une perte de 20 millions d’euros, ou 19 cents par action, un an plus tôt. Le chiffre d’affaires a grimpé de 23% pour atteindre 2,864 milliards d’euros au cours du trimestre.

Les analystes interrogés par Refinitiv ont estimé une perte de 63 cents sur 2,813 milliards d’euros de revenus.

Action Spotify était en hausse de 7,7% à 112 $ par action lors des récentes transactions avant commercialisation.