Spotify Review : toujours le meilleur service de streaming musical

De l’extérieur, il peut sembler que tous les services de diffusion de musique sont les mêmes – ils coûtent chacun 10 $ par mois, et chacun a “des millions de pistes”. Mais si vous êtes prêt à gratter à la surface, juste un peu, il y en a beaucoup plus, et cela s’applique particulièrement aux deux services les plus puissants : Spotify et Apple Music.

Comme Le plus grand catalogue de musique disponible pour tous les genres

Excellentes fonctionnalités sociales

Grande compatibilité avec une myriade d’appareils via Spotify Connect N’aime pas Pas de Dolby Atmos ou de musique sans perte

L’interface de l’application est datée

Les podcasts peuvent être difficiles à trouver

La rémunération des artistes est un problème

Le vaste catalogue d’Apple Music offre une intégration étroite avec les produits Apple, comme vous vous en doutez, mais il comprend également quelques extras, notamment des morceaux sans perte. D’autre part, Spotify propose un catalogue de musique tout aussi important, mais le complète avec un multitude de fonctionnalitésy compris les podcasts et excellentes capacités de diffusion via Spotify Connect.

Alors que d’autres services de streaming commencent seulement à emboîter le pas, les fonctionnalités sociales font partie intégrante de Spotify depuis de nombreuses années. Du toujours populaire Spotify enveloppé tour d’horizon annuel, à la possibilité d’ajouter des amis et de voir leur morceau “Now Playing” actuel, aucun autre service n’a encore atteint le même niveau d’intégration sociale.

Bien que vous ne puissiez pas vous tromper avec Apple Music ou Spotify, ce dernier est celui que je choisirais, surtout si vous êtes un utilisateur Android ou si vous avez un assistant vocal à la maison. Spotify est le plus grand service de streaming pour une raison, et si vous aimez partager vos goûts musicaux avec des amis ou avoir un vaste choix de musique, c’est celui qu’il vous faut.

Qu’est-ce que Spotify ?

Capture d’écran de Ty Pendlebury/CNET



Spotify est un service de streaming musical avec un catalogue de plus de 80 millions de chansons et une sélection d’applications disponibles pour les appareils de bureau, mobiles et intelligents. La qualité du streaming est plafonnée à 320 kbps, ce qui est supérieur à Amazon Music et Pandora, tandis que la société a également taquiné un niveau sans perte pendant de nombreuses années.

En ce qui concerne les comptes, il existe deux façons principales d’écouter, gratuit et Prime. Le plan gratuit ne coûte rien, en utilisant des publicités qui jouent entre les chansons pour couvrir les coûts. Le compromis pour le service gratuit est qu’il y a moins de fonctionnalités, plus des restrictions sur la musique que vous pouvez jouer et où vous pouvez la jouer. Avec un abonnement gratuit, vous ne pouvez mélanger les chansons d’un album, de listes de lecture ou d’une station de radio que lorsque vous utilisez les applications mobiles. Vous ne pouvez pas choisir une chanson et la jouer sur place. Bien qu’il n’y ait pas non plus d’écoute hors ligne, il est possible de diffuser vers d’autres haut-parleurs via Wi-Fi à l’aide de Spotify Connect.

Premium est le produit phare de Spotify, plein de toutes les fonctionnalités accrocheuses qui le rendent génial. Il coûte 10 $ (10 £, 12 AU $) par mois et est disponible dans plus de 150 pays à travers le monde. Avec Premium, vous pouvez écouter n’importe quelle chanson, album, liste de lecture ou station de radio à la demande. Vous pouvez créer vos propres listes de lecture et ajouter de la musique à votre bibliothèque – une collection personnelle à laquelle vous pouvez revenir encore et encore. Il n’y a aucune publicité à trouver, vous offrant un flux ininterrompu de musique à tout moment. Vous pouvez télécharger de la musique sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone pour l’écouter hors ligne. Enfin, vous obtenez une meilleure qualité audio qu’avec la plupart des pistes Apple Music jusqu’à 320 Kbps.

Dans le cadre de Premium, Spotify propose un forfait familial, qui coûte 16 $ par mois avec jusqu’à six comptes. Chaque personne a son propre compte, de sorte que vos listes de lecture hip-hop ne se mélangent pas avec les albums Imagine Dragons de votre enfant. Pendant ce temps, le plan familial d’Apple Music comprend également six comptes distincts pour 17 $.

Utilisation de Spotify

Ty Pendlebury/Crumpe



En ce qui concerne les applications de bureau et mobiles, il existe trois sections de navigation principales : Accueil, Recherche et Votre bibliothèque. Pour l’application mobile, ces options se trouvent en bas de l’écran tandis que sur le bureau, ces sections sont disponibles dans le coin supérieur gauche. L’espace supplémentaire du bureau sur le mobile permet également une section de listes de lecture étendue (y compris celles que vous avez créées) en bas à gauche et la liste d’amis sur le côté droit. Cette dernière liste permet aux utilisateurs de voir à quoi leurs amis jouent en temps réel. Sachez que Friends n’est pas disponible sur mobile, bien que Spotify travaille apparemment sur une fonctionnalité similaire appelée Communauté.

Bien qu’elle soit différente pour chaque plate-forme, la page d’accueil se compose principalement de listes de lecture, des listes de lecture suggérées pour l’heure de la journée, aux entrées basées sur le genre aux listes “Made for you” qui rassemblent votre musique dans des mix quotidiens discrets. Par défaut, après avoir joué une chanson, Spotify jouera un flux de musique sans fin en fonction de ce que vous choisissez. Si vous aimez une chanson, vous pouvez soit appuyer longuement dessus, cliquer sur le bouton hamburger (…) ou faire un clic droit sur le bureau et obtenir plus d’informations ou l’ajouter à votre bibliothèque avec le bouton J’aime. Ces chansons sont automatiquement ajoutées à la liste “J’aime”, que vous pouvez ensuite rechercher et séparer selon le genre.

Celso Bulgatti/Crumpe



Au milieu des trois options se trouve la recherche, qui ouvre l’outil de Spotify pour trouver n’importe quelle chanson, album, artiste, podcast et liste de lecture. Le dernier onglet du menu abrite votre collection de musique dans Spotify, appelée Votre bibliothèque. J’ai créé des centaines de listes de lecture au cours de mes années d’utilisation de Spotify et je compte beaucoup sur elles, surtout en voyage. D’autres parties de votre bibliothèque incluent des onglets pour la musique que vous avez enregistrée, organisée par artiste, chanson et album.

Une pléthore d’options de contrôle

Google



Les principaux avantages de Spotify sont sa compatibilité et son adaptabilité – quel que soit le type d’appareil connecté que vous essayez d’utiliser, il fonctionnera généralement, et il fonctionne également bien avec tous les assistants vocaux. Connexion Spotify continue de montrer comment vous pouvez faire fonctionner plusieurs appareils ensemble. Au bas de l’interface, vous verrez une icône de haut-parleur, et en appuyant dessus, vous pourrez vous connecter à des haut-parleurs, des barres de son et des récepteurs AV compatibles Spotify Connect dans votre maison.

Si vous utilisez un assistant vocal chez vous, vous disposez d’un certain nombre de services, mais celui que j’ai utilisé et qui fonctionne le mieux sur Alexa et Google Assistant est Spotify. J’ai utilisé un certain nombre de services de musique, y compris Apple Music, mais aucun ne se rapproche autant de Spotify pour obtenir la chanson que vous demandez la plupart du temps. Cela revient à l’étendue du catalogue de Spotify. Ma famille et moi utilisons Spotify tous les jours, mais notre principale méthode d’interaction est via Assistant Googleet j’utilise l’application Spotify uniquement pour créer ou écouter des listes de lecture.

Apple Music est une excellente alternative pour les personnes qui ne veulent pas donner leur argent à Spotify, mais il lui manque le même niveau de compatibilité ou d’interactivité sociale. Aussi génial qu’Apple Music soit, et autant d’avancées qu’il a faites pour le rendre moins un jardin clos, ce n’est toujours pas génial pour les utilisateurs de PC en particulier. Il n’y a toujours pas d’application – vous devez vous contenter d’iTunes, même si cela a été mort depuis longtemps pour la plupart des utilisateurs de Mac. Oui, Apple a à la fois Apple AirPlay 2 et Siri, et ils sont conçus pour fonctionner ensemble de manière transparente. Bien qu’Apple Music soit également l’un des services que les utilisateurs de Google Assistant peuvent choisir, je suis retourné à Spotify après deux semaines, car j’ai constaté qu’Apple Music ne parvenait pas à trouver des pistes de manière aussi cohérente.

Pas seulement de la musique

Spotify



En ce qui concerne Spotify, il existe encore plus de fonctionnalités – à la fois cachées et bien visibles – que tous les utilisateurs ne les utiliseront pas toutes. Et de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées en permanence, avec des livres audio les derniers d’une longue liste d’add-ons. Parallèlement à la fonctionnalité naissante, les podcasts sont devenus l’un des principaux piliers de Spotify. Cependant, ce n’est qu’avec la dernière mise à jour mobile que la fonctionnalité a été visible. Mais il y a beaucoup de podcasts parmi lesquels choisir, y compris le Spotify Original Poids lourd. Le jeu musical populaire Heardle est un autre acquisition récente par Spotifymême s’il n’est pas encore intégré à l’application.

L’une des meilleures raisons de choisir Spotify par rapport à d’autres services est la taille de son catalogue. En tant qu’utilisateur de longue date, je n’ai rencontré que quelques cas où la musique n’était pas disponible. De l’obscur au populaire, il est probable que s’il n’est pas sur Spotify, il n’est pas disponible en streaming. Certains artistes ont des raisons légitimes de ne pas être sur la plateforme, qu’il s’agisse de l’infâme accrochage entre Neil Young et Joe Rogan, ou qu’ils préfèrent être sur des services qui offrent de meilleurs tarifs, comme Marée ou Camp de bande.

Il y a encore place à l’amélioration, cependant

Sarah Tew / Crumpe



De sa controverse Contrat de 200 millions de dollars avec le podcasteur Joe Rogan à ce qui serait les paiements d’artistes les plus bas de l’industrie, aucun autre service de streaming n’est aussi polarisant que Spotify.

Ces dernières années, les paiements de l’entreprise aux artistes ont été sous le feu des projecteurs et, d’après des rapports, l’entreprise verse une partie des taux les plus bas de l’industrie. C’est particulièrement exaspérant pour certains musiciens à la lumière de l’accord Rogan, et vous pourriez bien hésiter à devoir payer pour des podcasts que vous n’écoutez même pas. (Surtout si vous n’avez pas le temps d’écouter un groupe de frères parler pendant trois heures d’affilée.)

Parfois, des fonctionnalités Spotify sont publiées qui ne fonctionnent tout simplement pas. Prendre Chose de voiture, par exemple : en 2022, ce dongle adapté aux voitures est venu et est parti, se terminant avant même l’été. La course à pied était une autre fonctionnalité très médiatisée que Spotify a retirée, qui faisait correspondre une liste de lecture à la cadence de course d’une personne.

Enfin, Spotify commence à montrer son âge – de l’interface verte et noire qu’il a depuis 2014 à sa capacité étonnante à masquer de nouvelles fonctionnalités telles que des podcasts ou des livres audio sur la version de bureau. La plupart des concurrents du service ont pu mieux présenter sa gamme croissante d’offres, de l’audio spatial à la radio.

Faut-il s’abonner ?

Il n’existe pas de service de streaming parfait, mais Spotify s’en rapproche plus que la plupart en offrant un large catalogue de musique et une myriade de façons d’interagir avec lui. Pour 10 $ par mois, il comprend un tas de fonctionnalités amusantes, y compris Wrapped et des podcasts, et est plus que suffisant pour les besoins de la plupart des gens.

D’un autre côté, si vous voulez de la musique en qualité sans perte ou si vous ne voulez pas payer pour des podcasts, Apple Music est une excellente alternative, bien que meilleure si vous avez un iPhone, un Mac ou une Apple TV. Pourtant, quel que soit le service que vous choisissez, sachez que vous obtenez le meilleur rapport qualité-prix avec l’une ou l’autre option. Pas même services de streaming vidéo offrir autant pour ce petit mois.