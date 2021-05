Spotify réorganise la conception de la bibliothèque pour iOS et Android

Spotify est génial, mais avouons-le, il n’a pas eu de changement de conception significatif de la bibliothèque depuis longtemps. Heureusement, le nouveau design est axé sur la fonctionnalité et la facilité de navigation. L’onglet « Votre bibliothèque » a été totalement repensé et offre une navigation beaucoup plus rapide dans votre collection de playlists, d’artistes, d’albums, etc.





Avant et après la mise à jour

La première chose à remarquer est les filtres prédéfinis pour les listes de lecture, les artistes, les albums, les podcasts et les émissions. Ceux-ci sont très utiles et attendus depuis longtemps. Il existe également une nouvelle bascule qui bascule entre la liste et la grille, cette dernière étant une bonne alternative lorsque vous diffusez de la musique dans votre voiture, par exemple. Les plus grands albums aident à la navigation.

Trier votre bibliothèque par lecture récente, récemment ajoutée, par ordre alphabétique ou par nom de créateur est une autre façon de vous déplacer. Enfin, vous avez la possibilité d’épingler vos listes de lecture préférées afin qu’elles apparaissent toujours en haut quel que soit le tri.

La mise à jour est déjà en ligne pour certains, sinon la plupart, des utilisateurs et devrait atteindre tout le monde d’ici la fin de cette semaine.

La source