Spotify rachète Heardle, le jeu musical inspiré de Wordle

Spotify annoncé Mardi, il acquiert Heardle, un jeu-questionnaire de reconnaissance musicale qui a gagné en popularité au cours de la dernière année, pour un montant non divulgué.

L’accord poussera Spotify plus loin dans sa mission de devenir une application plus interactive, car il investit dans la vidéo, la diffusion en direct et les podcasts dans le but de diversifier ses sources de revenus.

Heardle demande aux utilisateurs, une fois par jour, de deviner une chanson une fois sur la base de ses notes d’ouverture. Les joueurs ont six chances de comprendre la chanson, chaque indice donnant aux utilisateurs quelques secondes supplémentaires pour les aider à deviner. Si cela vous semble familier, c’est parce qu’il est largement inspiré de Wordle, le jeu-questionnaire de devinettes de mots qui a été acquis par le New York Times en janvier.

Spotify a déclaré que “des millions” de joueurs utilisent Heardle, mais n’a pas fourni plus de détails.

L’aspect et la convivialité du jeu resteront les mêmes, ce qui signifie qu’il continuera d’être un jeu autonome sur son site Web. Il restera également gratuit pour les joueurs. Le seul changement semble être qu’à partir de mardi, les joueurs peuvent écouter la chanson complète sur Spotify après avoir terminé le jeu.

Le jeu est maintenant disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Spotify a déclaré qu’il prévoyait de s’étendre sur d’autres marchés à l’avenir.

L’accord intervient un mois après que le PDG de Spotify, Daniel Ek, a déclaré lors de la journée des investisseurs de Spotify que la société doublait la découverte de musique au sein de l’application dans le but d’attirer davantage d’utilisateurs dans l’application et de les garder sur la plate-forme.

“Plus tard, nous prévoyons également d’intégrer plus complètement Heardle et d’autres expériences interactives dans Spotify pour permettre aux mélomanes de se connecter plus profondément avec les artistes et de défier leurs amis, tout en s’amusant”, a déclaré la société.

