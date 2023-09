Spotify propose un essai gratuit de livres audio aux abonnés payants

Spotify va offre aux abonnés un essai gratuit de livres audio pour une durée limitée dans le cadre de ses efforts pour pénétrer le marché, selon des personnes proches du dossier, le le journal Wall Street signalé. Les abonnés auraient accès à jusqu’à 20 heures d’écoute par mois sans avoir à payer de frais supplémentaires. Le procès est attendu « dans les prochains mois ».

La société a ajouté environ 300 000 titres de livres à son répertoire l’année dernière après son achat pour 123 millions de dollars de la plateforme de livres audio Findaway en 2022. Mais ces offres ont été limitées au plan tarifaire de paiement par téléchargement. Spotify utiliserait désormais l’essai gratuit pour évaluer l’intérêt des clients pour l’écoute de livres audio. .

La poussée de Spotify dans le secteur du livre audio intervient un an après sa poursuite altercation avec Apple, ce qui a amené l’entreprise à supprimer l’option de livre audio de la boutique d’applications iOS. Plutôt, Spotify a permis aux abonnés d’acheter des livres audio directement sur son site pour contourner celui d’Apple 15% et 30% de frais de commission pour les achats intégrés.

« Avec le lancement de nos livres audio, Apple a une fois de plus prouvé à quel point il est prêt à être effronté avec ses règles de l’App Store, en déplaçant constamment les objectifs pour désavantager ses concurrents », a déclaré Spotify dans un communiqué. article de blog en octobre dernier.

La nouvelle intervient alors que Spotify s’efforce de faire sortir Audible d’Amazon de la première place avec son estimé 63% du marché du livre audio, selon le suivi de Mots notés. Spotify a tenté de faire appel aux auteurs indépendants en mai, en les attirant vers sa plateforme avec des frais réduits, pour tenter de briser l’emprise d’Audible sur le marché.

Après l’acquisition de Findaway, Spotify a modifié le modèle en prenant une réduction de 50 % tandis que la plate-forme Findaway recevait 20 % sur les redevances, mais la société a modifié les prix pour supprimer les frais de distribution de Findaway lorsque quelqu’un achète un livre audio via Spotify. En d’autres termes, la réduction de Spotify était essentiellement de 70 % et a été réduite à 50 %. Pendant ce temps, Audible prend une réduction de 75 % des revenus de vente au détail et de 60 % si l’auteur signe un contrat d’exclusivité, a déclaré Audible. site dit.

« Nous pensons que les livres audio, sous leurs nombreuses formes différentes, constitueront une énorme opportunité », a déclaré Daniel Ek, PDG de Spotify, dans un communiqué. communiqué de presse l’année dernière. « Et tout comme nous l’avons fait dans le domaine du podcasting, attendez-vous à ce que nous jouions pour gagner. »

Spotify n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo sur la date prévue de déploiement de l’essai gratuit, et on ne sait toujours pas si l’essai du livre audio sera proposé directement via l’application ou si les auditeurs devront toujours s’abonner sur le site de Spotify.

L’étendue de la base de données de livres audio de Spotify serait encore en cours de finalisation, selon le Journal, et devrait être progressivement déployée aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni.