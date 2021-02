Spotify prévoit de se lancer dans plus de 80 pays supplémentaires

Spotify a été lancé en 2008, juste un an après la sortie du premier iPhone et compte 345 millions d’utilisateurs actifs par mois dans 95 pays. Sur ce nombre, 155 millions sont des abonnés payants.

« Ces mouvements représentent la plus large expansion du marché de Spotify à ce jour », a déclaré Spotify. Suite à l’expansion, Spotify sera disponible dans plus de 170 pays.

Spotify fait face à une concurrence féroce d’Apple, d’Amazon et de Google, qui ont lancé leurs propres services de streaming musical ces dernières années.

Le plus gros concurrent de la société est sans doute Apple Music, et Spotify est impliqué dans un conflit antitrust amer avec Apple. Spotify ne pense pas qu’il soit juste qu’il doive payer à Apple une commission, ou ce qu’il considère comme une «taxe», lorsque les utilisateurs s’abonnent et paient pour son service via l’App Store d’Apple. Il a déposé une plainte auprès de la Commission européenne en mars 2019 et une enquête est en cours.

Le cours de l’action de Spotify a baissé de 4% à 350 $ lundi et il a chuté de 0,5% à 348 $ après les heures d’ouverture.