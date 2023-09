Cette semaine, Spotify a introduit une nouvelle façon de jouer de la musique avec des amis, et à juste titre, la fonctionnalité s’appelle Confiture. Avec Jam, vous et vos amis participez à une session et écoutez la même musique en temps réel.

Une fois dans votre file d’attente partagée, les utilisateurs peuvent ajouter leurs propres morceaux et obtenir des suggestions automatisées de Spotify. Comme l’explique Spotify, tous les participants au Jam peuvent ajouter des chansons à la file d’attente, voir qui a ajouté quelle chanson et recevoir des recommandations. L’hôte a la possibilité supplémentaire de déterminer qui participe au Jam, de modifier l’ordre des pistes ou de supprimer une chanson qui ne correspond pas à l’ambiance.

Trois façons d’inviter vos amis à une Jam session :

Activez le Bluetooth, puis rapprochez vos téléphones Demandez à vos amis de scanner le code QR sur votre écran hôte Appuyez sur « Partager » pour envoyer le lien via les réseaux sociaux, SMS, SMS, etc.

Pour commencer à utiliser Jam, vous sélectionnez une liste de lecture ou une chanson et appuyez sur le bouton « Démarrer un Jam » en cliquant sur l’icône du haut-parleur en bas de votre écran ou en appuyant sur le menu à trois points dans votre liste de lecture ou chanson préférée. Vous devrez être un utilisateur Premium pour démarrer un Jam, mais n’importe qui (payant ou non) peut rejoindre un Jam.

Souviens-toi platine.fm? J’ai adoré ce site Web. Vous entreriez dans des salles en fonction des genres musicaux et vous pourriez être un DJ dans la salle, jouant de la musique pour des personnes aléatoires et elles pourraient voter pour ou contre la musique. C’était une façon amusante de découvrir de nouveaux morceaux. Écouter de la nouvelle musique entre amis est toujours un bon moment.

// Spotify