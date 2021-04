Le service de streaming musical Spotify a envoyé un e-mail aux clients pour leur parler d’une hausse de prix pour les forfaits Premium qui affectera les forfaits Étudiant, Duo et Famille au Royaume-Uni et en Europe, et les forfaits Famille aux États-Unis.

La plus grosse hausse de prix concerne les familles. Le plan Premium Family permet six comptes sous le même toit pour 14,99 £ / 14,99 € / 14,99 $ par mois, ce qui en fait un bon rapport qualité-prix par rapport à six plans Premium individuels. Il passe à 16,99 £ / 17,99 € / 15,99 $ à partir du 30 avril.