Spotify Technology SA permettra à ses employés de travailler de n’importe où, a déclaré vendredi la société suédoise de diffusion de musique en continu dans un article de blog, bouleversant davantage l’avenir de la vie professionnelle moderne.

Avec le transfert du travail vers des systèmes basés sur le cloud et les personnes qui se connectent aux réunions en ligne, les bureaux ont adapté un mode de vie de travail à distance, car les vaccins pourraient encore prendre la meilleure moitié de l’année.

La décision de Spotify est en phase avec plusieurs entreprises technologiques qui prévoient de conserver certaines des nouvelles méthodes de travail qui ont émergé pendant la pandémie COVID-19.

Salesforce.com Inc et Twitter Inc sont déjà passés à des modèles de travail à distance hybrides ou permanents.

La société, qui évalue ses espaces de bureaux à travers le monde, a vu une augmentation du nombre d’abonnés payants pendant la pandémie, atteignant 155 millions au quatrième trimestre.