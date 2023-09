Spotify offre aux utilisateurs une nouvelle fonctionnalité de transcriptions visuelles de podcasts

Spotify, la populaire plateforme de streaming musical, s’apprête à introduire des transcriptions automatiques pour les podcasts. Cette décision vise à célébrer la Journée internationale du podcast, qui tombe samedi. Dans les semaines à venir, la société prévoit d’étendre cette fonctionnalité à un grand nombre d’épisodes, améliorant ainsi l’accessibilité pour les utilisateurs. L’objectif est de fournir un compagnon visuel et textuel au contenu du podcast.

Les auditeurs peuvent accéder à ces transcriptions tout en jouant un épisode. En faisant défiler vers le bas dans la vue En cours de lecture, ils trouveront la fiche de transcription. Ils peuvent ensuite appuyer dessus pour afficher la transcription en plein écran tout en continuant à écouter l’épisode.

A LIRE AUSSI | « Paint Cocreator » de Microsoft transforme les mots en art : voici comment

De plus, Spotify étend sa fonctionnalité Podcast Chapters. Introduit plus tôt cette année, il permet aux utilisateurs de naviguer facilement vers des sujets ou des sections spécifiques d’un épisode. Les utilisateurs mobiles du monde entier peuvent désormais accéder à la liste complète des chapitres en faisant défiler vers le bas dans la vue En lecture, ce qui leur donne plus de contrôle sur leur expérience d’écoute.

La société réorganise également les pages Podcast Show pour offrir aux utilisateurs plus d’informations sur un podcast avant de commencer à l’écouter. Dans les semaines à venir, les utilisateurs pourront cliquer sur l’onglet « À propos » pour découvrir des descriptions, des images et des recommandations d’épisodes des créateurs. De plus, ils recevront des suggestions pour d’autres émissions dans la section « Plus comme celle-ci ».

La société a signalé cinq millions d’émissions disponibles sur plus de 170 marchés. Cela démontre l’immense popularité et la portée mondiale des podcasts.

A LIRE AUSSI | Connaître les capacités de santé cardiaque de l’Apple Watch à l’occasion de la Journée mondiale du cœur 2023

En outre, la société a également introduit un nouvel outil basé sur l’IA permettant aux créateurs de podcasts de traduire leur contenu dans différentes langues. Cet outil utilise l’intelligence artificielle (IA) générative et garantit que le style unique de l’orateur original est préservé dans toutes les versions traduites.