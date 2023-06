Spotify obtient un plan audio HiFi plus cher, selon un rapport

Spotify aurait prévu un nouveau niveau premium qui inclurait un son haute fidélité à un prix d’abonnement plus élevé, Bloomberg a rapporté Mardi. Le nouveau plan offrirait aux abonnés un son de qualité CD grâce à une compression sans perte.

Le nouveau niveau d’abonnement « Supremium » coûtera probablement plus cher que le plan Premium de Spotify qui inclut une écoute sans publicité et coûte 10 $ par mois, indique le rapport. Spotify n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En plus de l’audio hi-fi, le niveau Supremium comprendrait également un accès étendu aux livres audio qui offrira aux auditeurs soit un certain nombre d’heures gratuites par mois, soit un certain nombre de titres.

Attendez-vous à ce que le nouveau plan soit disponible aux États-Unis en octobre, après que Spotify l’ait lancé pour la première fois sur les marchés étrangers.

Spotify a révélé qu’il travaillait sur un niveau HiFi en 2021, mais a interrompu son déploiement après qu’Apple Music et Amazon Music ont commencé à offrir gratuitement leurs propres fonctionnalités haute fidélité dans leurs propres plans d’abonnement.

L’audio non compressé offre certains avantages par rapport à l’audio compressé. Mais l’audio hi-fi ne surpasse pas toujours la qualité audio du CD pour la lecture. Les écouteurs et les écouteurs Bluetooth ajoutent leur propre compression à l’audio, de sorte que la lecture sans perte peut ne pas arriver jusqu’à vos oreilles même si vous payez pour cela, a souligné mon collègue Stephen Shankland.

Ty Pendlebury de CNET a qualifié Spotify de « pionnier du streaming musical » et dit qu’il prend le gâteau en tant que « meilleur service de streaming musical dans l’ensemble », a-t-il écrit dans sa revue des services de streaming musical.