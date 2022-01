Spotify oblige à supprimer la musique de Neil Young à la demande de Joe Rogan

Les problèmes du public avec Rogan ont débordé sur un épisode du podcast diffusé le 31 décembre, dans lequel Rogan interviewe le virologue controversé Dr Robert Malone. Il a été rencontré contrecoup pour ses nombreuses déclarations non factuelles. L’épisode a donné lieu à une lettre ouverte de plus de 270 scientifiques, appelant Spotify à mettre en place une politique de désinformation.

Joe Rogan héberge actuellement le podcast le plus populaire au monde, sur lequel Spotify détient des droits de licence exclusifs. Rogan est régulièrement critiqué pour des inexactitudes dans son émission, notamment concernant les vaccins COVID.

Dans son message, le chanteur de « Heart of Gold » a déclaré : « Ils peuvent avoir Rogan ou Young ». Pas les deux.’ – alors maintenant, il semble que Spotify ait choisi Rogan. Spotify a publié une déclaration – « Nous regrettons la décision de Neil de retirer sa musique de Spotify, mais espérons le revoir bientôt ».

Neil Young a posté une lettre ouverte à Spotify et à son label Warner Music Group, exigeant que sa musique soit retirée de Spotify car, selon lui, la plate-forme aide à la désinformation sur le vaccin COVID-19 en fournissant une plate-forme à Joe Rogan et à son podcast populaire.

Spotify supprimera toute la musique de Neil Young de sa plateforme après que le musicien a demandé le déménagement plus tôt cette semaine.

