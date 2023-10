Source de l’image : FICHIER Spotify met en œuvre des restrictions pour les utilisateurs gratuits en Inde

Dans une démarche stratégique visant à encourager davantage d’utilisateurs en Inde à opter pour son service premium, le géant du streaming musical Spotify a mis en œuvre des changements affectant ses utilisateurs gratuits dans le pays. Les fonctionnalités précédemment disponibles pour les utilisateurs gratuits, telles que la lecture de chansons dans un ordre spécifique, la répétition de chansons et l’accès facile aux pistes précédentes, seront désormais exclusives aux abonnés Premium.

Cependant, Spotify garantit que les utilisateurs gratuits peuvent toujours écouter leurs artistes, albums et listes de lecture préférés et recevoir des recommandations de chansons. Cet ajustement l’aligne plus étroitement sur les services fournis au Brésil.

Dominance de Spotify en Inde

Une étude récente menée par Redseer en avril 2023 a souligné Spotify comme la principale plateforme de streaming musical en Inde, avec une part de marché substantielle d’environ 26 %.

Plans d’abonnement premium

Pour ceux qui souhaitent accéder à des avantages supplémentaires, la plateforme propose des plans d’abonnement premium en Inde. À partir de 7 ₹ par jour, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience musicale sans publicité sur les appareils mobiles, ainsi que de la possibilité de télécharger jusqu’à 30 chansons sur un seul appareil mobile. Alternativement, le forfait de 119 ₹ par mois permet aux utilisateurs de télécharger une vaste bibliothèque allant jusqu’à 10 000 chansons sur cinq appareils différents.

Alors que Spotify modifie ses offres pour répondre à l’évolution du marché indien, les utilisateurs gratuits peuvent toujours savourer leurs morceaux préférés tandis que les abonnés premium bénéficient d’un accès exclusif à des fonctionnalités améliorées.

Récemment, la société a également introduit un nouvel outil basé sur l’IA permettant aux créateurs de podcasts de traduire leur contenu dans différentes langues. Cet outil utilise l’intelligence artificielle (IA) générative et garantit que le style unique de l’orateur original est préservé dans toutes les versions traduites.

