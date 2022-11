Spotify met à jour son application WatchOS avec une nouvelle interface

Spotify vient d’annoncer une nouvelle version de son application WatchOS pour la montre d’Apple. Les améliorations sont principalement visuelles, les animations retenant le plus d’attention. L’onglet Votre bibliothèque comprend désormais toute votre musique préférée, vos podcasts et votre musique téléchargée.

Une pochette d’album plus grande devrait vous aider à mieux naviguer dans votre bibliothèque et les animations sont désormais plus raffinées. Vous pouvez maintenant glisser pour aimer une chanson aussi. Enfin, les nouveaux épisodes de podcast seront marqués de points bleus afin que vous ne manquiez rien de vos podcasteurs préférés.

En plus de la mise à jour WatchOS, Spotify a également annoncé qu’il ajoutait la prise en charge d’un plus grand nombre d’appareils et que le service est désormais disponible sur plus de 2 000 appareils de différentes marques. Par exemple, vous pouvez désormais accéder à Spotify sur le mode ambiant d’Amazon Fire TV QLED Omni Series avec des informations pertinentes.

La source