La société suédoise a révélé que la nouvelle mise à jour avait été apportée après des mois de débats et de développement. Le champ de recherche n’est plus dans la barre d’état – il a fait son chemin sur le côté, juste entre la maison et votre bibliothèque; cela signifie que Parcourir et Radio ont été poussés dans le menu à trois points dans le coin supérieur gauche.

Spotify a annoncé qu’il mettait à jour l’application de bureau pour le bureau et le Web et apportait un nouveau «look and feel amélioré». La refonte apporte de nombreux ajustements cosmétiques, certaines fonctionnalités trouvent une nouvelle place dans l’application, mais le plus grand changement notable est la similitude avec l’application mobile.

