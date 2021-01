Spotify aurait proposé des remixes par des fans de plusieurs chansons sur sa plate-forme, grâce à une faille découverte par certains utilisateurs. Selon Variety, un certain nombre d’utilisateurs ont trouvé une solution de contournement qui leur a permis de télécharger des remixes ainsi qu’une version «ralentie et réverbérée» de chansons sur sa section Podcast. La publication pourrait repérer la version «ralentie et amplifiée par les basses» de Dead To Me par l’artiste colombo-américain Kali Uchis, téléchargée par un utilisateur – Unreal sons. Le remix bootleg de Dead To Me a été supprimé par la plate-forme de streaming musical en raison d’une violation de la propriété intellectuelle.

Spotify a commencé à supprimer d’autres remix sur la plate-forme qui enfreignent ses règles et ses droits de propriété. Il est difficile de savoir depuis combien de temps ces pistes existaient sur la plateforme de streaming. Le rapport ne met pas non plus exactement en évidence la faille découverte par ces utilisateurs; cependant, les utilisateurs réguliers pouvaient trouver des versions remixées de chansons en ajoutant des termes comme «haché» et «vissé». Certaines pistes étaient également disponibles avec des mots clés tels que « ralenti » et « réverbération ». Parlant des mesures prises contre ces utilisateurs, Spotify a répondu à Variety en disant: « Nous prenons la violation de la propriété intellectuelle extrêmement au sérieux. Spotify a mis en place plusieurs mesures de détection pour surveiller les abus sur le service pour détecter, enquêter et traiter de telles activités. Nous continuons d’investir fortement en affinant ces processus et en améliorant les méthodes de détection et de suppression, et en réduisant l’impact de cette activité inacceptable sur les créateurs légitimes, les titulaires de droits et nos utilisateurs. «

Contrairement à Spotify, des plates-formes telles que YouTube Music et Soundcloud proposent des remix et d’autres versions de chansons, car sa politique ne bloque pas ces artistes (sauf indication contraire). Plus tôt ce mois-ci, Spotify a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’ajouter des images de couverture personnalisées et des descriptions à leurs listes de lecture à partir de leurs applications mobiles Android et iOS. Pour personnaliser l’image de couverture de leur playlist, les utilisateurs doivent ouvrir la playlist qu’ils ont créée, ouvrir les options (menu à trois points) et cliquer sur Modifier la playlist.