Spotify apporte des morceaux directement sur Facebook, en lançant un mini-joueur qui vit directement à l’intérieur de l’application Facebook. Cela signifie que vous n’aurez pas besoin de basculer entre les applications pour lancer ces morceaux ou découvrir de nouveaux podcasts.

Comme expliqué, «Les utilisateurs de Spotify Premium peuvent découvrir et découvrir des chansons et des épisodes avec une lecture complète directement à partir de Spotify dans l’application Facebook sur iOS et Android. Les utilisateurs de Spotify Free peuvent profiter de la même expérience formidable via le mode aléatoire avec les publicités associées de Spotify. «

Prêt à faire un tour?

Lancez le Miniplayer:

Appuyez sur le bouton «Lecture» de la chanson que vous, votre ami, un membre de votre famille ou votre créateur préféré avez partagé depuis Spotify sur leur fil d’actualité Facebook. La première fois que vous utilisez le mini-lecteur, vous verrez une boîte de dialogue de consentement ouverte. Cliquez sur «Connecter» pour continuer. Si vous êtes connecté à Spotify, les applications basculeront automatiquement et la lecture démarrera à partir de l’application Spotify. (Si vous n’êtes pas connecté, vous serez invité à le faire.) Spotify continue de jouer même si vous continuez à faire défiler votre fil d’actualité, mais vous aurez le contrôle sur les options de lecture afin de pouvoir mettre en pause ou fermer le mini-lecteur.

Cette nouvelle fonctionnalité est destinée aux utilisateurs aux États-Unis à partir d’aujourd’hui. Voyez-le en action ci-dessous.

// Spotify