Spotify lance Greenroom, un concurrent de Clubhouse et Twitter Spaces

Spotify annonce Greenroom, un nouveau concurrent pour la catégorie soudainement populaire des applications de chat vocal en direct comme Clubhouse et Twitter Spaces.

Bien que Greenroom porte la marque de Spotify, il s’agit d’une application distincte. Il fonctionne avec le même principe de base que Twitter Spaces et Clubhouse. Un utilisateur crée une salle audio uniquement avec des auditeurs capables de se connecter et de participer. Le créateur de la salle peut contrôler si quelqu’un parle ou seulement certaines personnes.

Spotify positionne Greenroom comme un moyen de se connecter avec les gens pour « rejoindre la conversation ». Il présente la musique, les sports et la culture comme sujets de discussion, mais il semble qu’un utilisateur puisse créer une salle sur n’importe quel sujet.

Actuellement, Greenroom n’est disponible qu’en anglais et selon Spotify « Dans les pays postaux où Spotify est disponible ». Les utilisateurs iOS et Android peuvent télécharger l’application Greenroom dès maintenant et se connecter à l’aide d’un compte Spotify. Pour ceux qui sont concernés par la confidentialité, il existe un ensemble de conditions générales distinctes de Spotify que vous devez accepter avant d’utiliser.

Contrairement à Twitter et Clubhouse, l’avantage de Spotify est qu’il possède une vaste bibliothèque de musique et de podcasts qu’il pourrait potentiellement intégrer à Greenroom, mais s’engager dans cette voie peut être un cauchemar en matière de droit d’auteur pour les maisons de disques.

