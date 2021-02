Spotify HiFi arrive plus tard cette année avec un son sans perte de qualité CD

Spotify a annoncé son intention de lancer Spotify HiFi, qui permettra enfin le streaming audio sans perte.

Spotify affirme que son nouveau mode HiFi permettra un son de «qualité CD» sur les appareils existants et les haut-parleurs compatibles Spotify Connect. La société n’a pas donné plus de détails concernant le débit binaire et le codec pour le mode HiFi. Spotify utilise actuellement Ogg Vorbis sur ordinateur et mobile, et AAC pour le lecteur Web.

La société teste l’audio sans perte depuis un certain temps maintenant, avec des utilisateurs sélectionnés pour les tests A / B depuis début 2017. Elle rejoint maintenant un nombre croissant de services offrant un audio sans perte, notamment Tidal, Amazon, Quobuz et Deezer. La plupart d’entre eux offrent également un son haute résolution qui dépasse les limites techniques du CD audio, ce qui les mettra à l’avantage si Spotify choisit de se limiter uniquement à l’audio 16 bits / 44,1 kHz, comme l’impliquerait la «qualité CD».

Apple, qui n’a pas encore manifesté d’intérêt pour offrir un son sans perte, soit via son service de streaming Apple Music, soit via son iTunes Store. C’est peut-être la raison pour laquelle Spotify a finalement choisi de déployer la prise en charge audio sans perte, car elle offre un autre facteur de différenciation par rapport à l’alternative à croissance rapide d’Apple.

Malheureusement, Spotify HiFi ne sera pas disponible pour tout le monde au lancement. La société a révélé qu’elle ne déploierait la fonctionnalité que sur certains marchés lorsqu’elle sera mise en service plus tard cette année. Cependant, cela n’est probablement pas trop surprenant pour ceux qui suivent de près cette industrie, car les niveaux sans perte d’autres services de streaming n’ont généralement été proposés que dans certaines régions du monde et des accords de licence avec des labels peuvent en être responsables.

Plus de détails à ce sujet seront fournis à l’avenir.

