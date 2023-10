Spotify explore les listes de lecture générées par l’IA via les invites des utilisateurs

Spotify, la célèbre plateforme de streaming musical, semble approfondir ses recherches dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) en explorant le concept de listes de lecture génératives d’IA. Ce développement fait suite à l’introduction réussie par Spotify d’une fonctionnalité DJ basée sur l’IA et à sa récente prise en charge des podcasts traduits par l’IA.

Des références à ces listes de lecture potentielles d’IA et à leur création via des invites ont été découvertes dans le code de l’application Spotify, selon les rapports de TechCrunch. Chris Messina, un professionnel expérimenté de la technologie devenu investisseur, a partagé des captures d’écran de ce code, qui faisaient allusion à l’existence de « listes de lecture IA » et de « listes de lecture basées sur vos invites ».

Un scénario plausible pour ces listes de lecture générées par l’IA concerne le genre Blend, une fonctionnalité qui fusionne les préférences musicales de différents utilisateurs pour créer des listes de lecture qui répondent aux goûts de chacun. Bien que cette théorie soit prometteuse, Spotify s’est abstenu de confirmer des détails concernant ces plans de playlist AI.

Un porte-parole de Spotify a répondu aux demandes de renseignements en déclarant : « Chez Spotify, nous réitérons et réfléchissons constamment pour améliorer notre offre de produits et offrir de la valeur aux utilisateurs. Mais nous ne commentons pas les spéculations sur d’éventuelles nouvelles fonctionnalités et n’avons rien de nouveau à partager. en ce moment. »

Au milieu de ces explorations de l’IA, Spotify a introduit une nouvelle fonctionnalité sociale appelée « Jam » à l’échelle mondiale. Cette fonctionnalité permet aux abonnés Premium d’héberger des sessions d’écoute personnalisées en temps réel pour leurs amis et connaissances.

Avec « Jam », les utilisateurs Premium peuvent inviter d’autres personnes à rejoindre une file d’attente partagée, créant ainsi une expérience d’écoute unique et synchronisée pour toutes les personnes impliquées. Cette fonctionnalité simplifie le processus de création collective d’une liste de lecture, améliorant ainsi l’aspect social de la découverte musicale sur Spotify.

Le déploiement mondial de « Jam » permet aux abonnés Premium d’initier ces sessions d’écoute partagées et d’inviter toute personne possédant un compte Spotify à les rejoindre. En invitant simplement des amis ou d’autres passionnés de musique, « Jam » facilite la création collaborative de listes de lecture, garantissant que tout le monde peut ajoutez leurs morceaux préférés à la file d’attente pour une expérience d’écoute plus engageante et communautaire.

A LIRE AUSSI : La génération narrative personnelle de ChatGPT-4 offre un potentiel pour une psychothérapie plus efficace : étude

A LIRE AUSSI : Comment utiliser la fonctionnalité NameDrop sur votre iPhone, fonctionnant sous iOS 17

Contributions de l’IANS