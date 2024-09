Spotify étend sa fonctionnalité de liste de lecture AI à de nouveaux marchés, notamment aux États-Unis et au Canada

Spotify étend son outil qui permet de créer des listes de lecture à l’aide de l’intelligence artificielle générative pour les utilisateurs premium à quatre nouveaux marchés, dont les États-Unis et Canada a déclaré mardi le géant suédois du streaming.

AI Playlist, actuellement proposée en version bêta, aide les abonnés à personnaliser leur sélection de chansons qui peuvent être affinées via des invites de texte supplémentaires.

Spotify étend sa playlist AI à de nouveaux marchés, notamment l’Irlande et la Nouvelle-Zélande, dans le but d’attirer de nouveaux abonnés en dotant son application d’IA dans un contexte de concurrence croissante des services concurrents d’Apple et d’Amazon.com.

Spotify a déclaré que la fonctionnalité, lancée au Royaume-Uni et en Australie en avril, ne produira pas de résultats pour les messages non liés à la musique tels que les événements actuels ou les marques spécifiques, car elle est encore en version bêta.

L’entreprise propose également des outils tels que « daylist », une playlist personnalisée mise à jour quotidiennement avec de nouvelles recommandations musicales, et « AI DJ », qui crée des recommandations musicales en fonction des habitudes d’écoute des utilisateurs.



Le nombre d’abonnés payants de la société a augmenté d’environ 12 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 246 millions au cours du deuxième trimestre.