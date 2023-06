Spotify et la société de production de Harry et Meghan mettent fin à l’accord de podcast

Commentez cette histoire Commentaire

Spotify et la société de production du prince Harry et de Meghan, duchesse de Sussex, ont annoncé qu’ils mettaient fin à un contrat de podcasting pluriannuel qui avait vu la création du podcast de 12 épisodes de Meghan « Archetypes » l’année dernière. « Archetypes » a été lancé en août dernier, avec la star du tennis Serena Williams, la chanteuse Mariah Carey et l’actrice Mindy Kaling parmi les invités.

« Spotify et Archewell Audio ont mutuellement convenu de se séparer et sont fiers de la série que nous avons réalisée ensemble », a déclaré Spotify dans un communiqué envoyé vendredi, sans fournir plus de détails.

L’accord entre Spotify et la société de production du prince Harry et de Meghan, Archewell Audio, a été annoncé fin 2020 comme un partenariat exclusif pluriannuel qui verrait Harry et Meghan héberger et produire « des podcasts qui créent une communauté grâce à des expériences et des valeurs partagées ». Cela a commencé par un spécial vacances 2020, et une première série complète était attendue en 2021, avait alors annoncé Spotify.

La première série de podcasts du couple, « Archetypes », qui a fini par être lancée en août 2022, a été décrite comme « un podcast où nous enquêtons, disséquons et renversons les étiquettes qui tentent de retenir les femmes ».

Le premier épisode était en tête des listes de classement de Spotify, bien que le podcast ne figurait pas parmi la liste de la plateforme de ses meilleurs podcasts de 2022. Alors que la série de podcasts a généré une couverture médiatique importante, certains commentateurs ont fait valoir que les médias étaient plus intéressés par les révélations sur Harry et Meghan. la vie pendant qu’ils travaillaient dans la famille royale, que les interviews avec les invités de marque du podcast.

Prince Harry, Meghan dit qu’ils ont été poursuivis par des paparazzis de New York. Le chauffeur de taxi décrit l’incident.

La raison de la décision de mettre fin au partenariat reste floue, mais cela survient des semaines après que Spotify a annoncé des suppressions d’emplois de 200 personnes, soit 2% de ses effectifs, alors que l’entreprise a présenté sa stratégie de « réalignement stratégique » de son travail et de ses podcasts mondiaux. .

Le Wall Street Journal, qui a annoncé pour la première fois la fin de l’accord, a cité des personnes proches du dossier disant que le couple n’avait pas atteint « les critères de productivité requis pour recevoir le paiement intégral de l’accord », qui, selon lui, valait environ 20 millions de dollars.

Un représentant de WME, l’agence artistique qui représente Markle, a déclaré au Wall Street Journal : « L’équipe derrière Archetypes reste fière du podcast qu’elle a créé chez Spotify. Meghan continue de développer plus de contenu pour le public des archétypes sur une autre plate-forme.

Depuis qu’il s’est retiré de la famille royale en 2020, le couple a signé un certain nombre d’accords lucratifs, dont une série documentaire de six heures qu’ils ont produite pour Netflix, intitulée « Harry et Meghan », et les mémoires controversés de Harry « Spare », qui ont été publiés. en janvier. Netflix a décrit « Harry et Meghan » comme son premier documentaire le plus regardé lors de son lancement, tandis que « Spare » est devenu un best-seller instantané.

D’autres grands noms ont également signé – et plus tard mis fin – des accords exclusifs avec Spotify. L’ancien président Barack Obama et Michelle Obama ont annoncé un accord avec Spotify en 2019, mais ont mis fin à leur accord de podcast exclusif en avril 2022. Bloomberg a rapporté que le couple quittait la plate-forme car ils espéraient rendre leur contenu disponible sur plus d’une plate-forme.

