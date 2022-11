Spotify et Google vous donnent le choix de les payer

En mars de cette année, Spotify et Google ont annoncé un système de facturation unique en son genre appelé User Choice Billing (UCB) qui permettrait aux clients de Spotify de choisir comment ils paient pour Premium. C’était un grand changement par rapport à la norme, car cela montrait que Google s’ouvrait et permettait qu’il y ait un système de facturation dans les applications Android qui fonctionne parallèlement à Google Play.

L’idée est assez simple – certaines personnes pourraient vouloir utiliser le système de paiement de Spotify au lieu de celui de Google Play. Cette idée est maintenant déployée sur Spotify, ainsi que sur Bumble, que Google identifié aujourd’hui comme un autre partenaire de test pour UCB.

Avec UCB ajouté à une application et vous allez payer quelque chose ou vous abonner, vous obtiendrez maintenant choix des systèmes de paiement. Comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessus pour Spotify, il existe deux options (Spotify ou Google Play) pour payer Premium. Si vous choisissez Google Play, vous découvrirez une expérience de paiement Play familière. Cependant, si vous choisissez l’option Spotify, vous vous abonnerez via Spotify avec un formulaire de carte de crédit et tout.

Dans l’ensemble, je pense que c’est un très bon programme pilote de Google. J’ai certainement des services que j’ai payés en dehors de Google Play, donc me forcer à utiliser Google Play pour tout pourrait parfois être un gâchis. De plus, si vous deviez changer de plate-forme téléphonique, la gestion d’un abonnement via Google Play ou l’App Store d’Apple aurait pu créer des problèmes ou un travail supplémentaire pour déplacer cela entre les systèmes.

Encore une fois, il s’agit d’un programme pilote que Google utilise pour tester l’option de multi-facturation. Si Spotify et Bumble connaissent le succès, vous pourriez le voir dans une nouvelle vague d’applications près de chez vous.