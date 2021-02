Fondée en tant que petite entreprise en démarrage il y a à peine 14 ans, Spotify a rapidement pris d’assaut le monde de la musique. Depuis ses modestes débuts, le service de streaming musical, qui possède une bibliothèque de 60 millions de chansons, compte désormais 320 millions d’utilisateurs actifs mensuels et vaut environ 23 milliards de dollars.

L’ascension fulgurante a commencé à Stockholm, en Suède, en 2006. La société a été cofondée par Daniel Ek, l’ancien patron du célèbre jeu de mode par navigateur Stardoll, et Martin Lorentzon, cofondateur de la société de marketing numérique Tradedoubler.

La petite start-up a été créée pour répondre au problème croissant du piratage auquel l’industrie de la musique était confrontée. Il a été lancé deux ans plus tard avec un service d’inscription gratuit permettant aux utilisateurs de diffuser de la musique via Internet.

Ce modèle permettait aux utilisateurs un service freemium – permettant aux utilisateurs d’écouter gratuitement avec des publicités – ou un service d’abonnement payant.

Cela a mis Spotify à l’écart de l’iTunes Store d’Apple rival, à partir duquel les utilisateurs ont acheté des copies numériques de chansons ou d’albums pour créer leur propre bibliothèque qu’ils pouvaient écouter quand ils le souhaitaient.

En 2009, la société avait atteint le Royaume-Uni. Sa popularité a bondi après la sortie de son service mobile.

En mars 2011, cinq ans après sa création et trois ans après son lancement, Spotify comptait un million d’abonnés payants à travers l’Europe. En six mois, ce nombre a doublé.

La même année, Spotify s’est lancé aux États-Unis, toujours avec un grand succès. En 2012, le service de streaming comptait 15 millions d’utilisateurs actifs, dont quatre millions étaient des abonnés Spotify payants.

Et les chiffres d’abonnement ont continué de croître et de croître et de croître, plus que doubler en 2014. En 2016, elle comptait 40 millions d’abonnés payants et 100 millions d’utilisateurs au total et en octobre 2020, la plate-forme comptait 320 millions d’utilisateurs mensuels, dont 144 millions d’abonnés payants.

Mais malgré sa croissance fulgurante, l’entreprise, qui réalise un chiffre d’affaires annuel de 6 milliards de livres sterling, a toujours eu du mal à produire des bénéfices.

Il a également été critiqué par des acteurs de l’industrie de la musique, y compris Taylor Swift, qui ont fait valoir que le service ne rémunérait pas équitablement les musiciens. La société distribue environ 70 pour cent de ses revenus totaux aux titulaires de droits, principalement des maisons de disques, qui paient ensuite les artistes sur la base d’accords individuels.

Dans le but de faire passer ses bénéfices dans le vert, les propriétaires de Spotify, Spotify AB, ont été introduits à la Bourse de New York en tant que société cotée en bourse en 2018.

Cette décision est intervenue après que la société ait subi des pertes de près de 870 millions de livres sterling au cours des trois années précédentes.

Malgré son introduction en bourse, Spotify n’a pas émis de nouvelles actions lors de son introduction en 2018, mais a plutôt vendu des actions détenues par ses investisseurs privés. Le but du programme était d’augmenter les investissements pour ses plans d’expansion.

En 2019, la société de 23 milliards de dollars a enregistré un bénéfice d’exploitation de 60 millions de dollars – ce n’est que la troisième fois de son histoire qu’elle a réalisé un bénéfice.

Malgré les pertes passées, la société a continué à faire de grosses transactions et s’est récemment lancée de plus en plus dans le domaine des podcasts.

On ne sait pas combien vaut le contrat Spotify, mais le service de streaming a conclu un accord de 75 millions de livres sterling (100 millions de dollars) avec le comédien américain Joe Rogan en mai.

L’année dernière, Michelle Obama a lancé le podcast Michelle Obama pour un montant non divulgué et a eu son mari comme l’un de ses premiers invités.