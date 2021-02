Spotify a fait mardi ses débuts tant attendus en Corée du Sud, le sixième plus grand marché de la musique au monde et qui abrite le genre de musique K-pop. Le géant suédois du streaming musical est actuellement présent dans plus de 90 pays et a pénétré plusieurs nouveaux marchés au cours des deux dernières années, notamment la Russie, l’Inde et le Moyen-Orient.

En Corée du Sud, la société sera en concurrence avec des sociétés de streaming musical telles que Melon, Genie, FLO et Apple Music. « Nous voulions être très réfléchis dans notre approche de l’entrée sur un marché comme celui-ci, car nous ne voulions pas simplement prendre un service mondial et le lancer en Corée du Sud », a déclaré à Reuters Alex Norstrom, directeur commercial Freemium de Spotify.

L’offre est adaptée au marché avec de bonnes relations avec les partenaires locaux, tant du côté du contenu que du côté de la distribution, a-t-il déclaré.

Spotify donnera aux auditeurs coréens accès à plus de 60 millions de titres ainsi qu’à un large éventail de musique coréenne, notamment la K-pop, le hip hop et l’indie.

La K-pop est une industrie musicale mondiale de plusieurs milliards de dollars avec des groupes comme BTS et BLACKPINK qui construisent d’énormes bases de fans en dehors de la Corée du Sud.