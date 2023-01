Spotify Eclipse 205 millions d’abonnés payants, mieux que prévu

Spotify a atteint 205 millions d’abonnés payants à la fin de l’année dernière, a annoncé mardi le service de streaming musical dans son rapport du quatrième trimestre, franchissant une étape majeure.

Le service de streaming a déclaré que 489 millions de personnes utilisent maintenant Spotify au moins une fois par mois, y compris les personnes qui écoutent gratuitement avec de la publicité. C’est une augmentation de 20% par rapport à l’année précédente et marque une augmentation record du nombre net de nouveaux auditeurs. Fin mars, Spotify s’attend à ce que le nombre total d’auditeurs actifs atteigne 500 millions.

La croissance du nombre d’utilisateurs payants et du nombre total d’utilisateurs a été meilleure que ce que Spotify prévoyait en octobre, alors qu’il prévoyait 202 millions de membres payants et 479 auditeurs.

Les derniers chiffres confirment la domination de Spotify dans la musique par abonnement dans le monde. Apple Music, considéré comme son concurrent le plus proche, ne divulgue pas systématiquement son abonnement payant et n’a pas proposé de mise à jour depuis plus de trois ans, masquant à quel point l’avance de Spotify peut être importante. En juin 2019, Apple a déclaré que son service avait 60 millions d’abonnés. (Selon le chercheur de l’industrie musicale Midia, Apple détenait environ 1 % du marché mondial de la musique par abonnement l’année dernière, et la part de Spotify est plus du double.)

Spotify, contrairement à Apple Music, propose un niveau gratuit qui permet à quiconque d’écouter de la musique avec de la publicité. Apple n’a jamais divulgué son nombre d’utilisateurs actifs mensuels ; presque toutes les personnes qui utilisent Apple Music sont abonnés.

Les actions de Spotify ont augmenté de 4,4 % à 104,35 $ lors des récentes transactions avant commercialisation. Jusqu’à la clôture de lundi, les actions de Spotify ont chuté de plus de 40 % au cours de la dernière année.

Pour l’avenir, Spotify a prédit qu’il comptera 207 millions d’abonnés payants d’ici la fin mars et que ses utilisateurs actifs mensuels passeront à 500 millions.

Au quatrième trimestre, Spotify, basé en Suède, a enregistré une perte de 270 millions d’euros (293,5 millions de dollars), soit 1,40 euro par action, contre une perte de 39 millions d’euros, ou 21 cents par action, un an plus tôt. Le chiffre d’affaires a augmenté de 18% à 3,17 milliards d’euros au cours du trimestre.