Spotify disponible sur 85 nouveaux marchés avec plus d’un milliard d’utilisateurs potentiels: liste complète

Le géant suédois du streaming musical Spotify a annoncé mardi qu’il s’étendrait à 85 marchés supplémentaires. La société a déclaré qu’elle s’étendrait à 85 nouveaux marchés dans les « prochains jours » à travers l’Asie, l’Afrique, les Caraïbes, l’Europe et l’Amérique latine via son événement Stream On lundi. Les nouveaux pays ajoutés comprennent le Pakistan, le Bangladesh, le Nigéria, etc. Ces nouveaux domaines représentent plus d’un milliard de personnes, donnant à Spotify une nouvelle audience massive et inexploitée

Spotify compte actuellement plus de 345 millions d’utilisateurs actifs mensuels et plus de 155 millions d’abonnés payants dans le monde. Il s’agit de la plus grande extension de l’entreprise à ce jour et offrira à la fois des plans Spotify gratuit et Spotify Premium. Les plans Spotify individuels, familiaux, duo et étudiants seront disponibles sur certains marchés, a déclaré la société. Des applications pour la télévision, les consoles, les haut-parleurs, les appareils portables et les voitures seront lancées dans les «mois à venir». Spotify a également déclaré que son catalogue de musique mondial sera disponible sur tous les 85 nouveaux marchés et travaillera avec les titulaires de droits locaux pour ajouter davantage d’offres locales.

Les pays où Spotify a été mis à disposition sont l’Angola, Antigua-et-Barbuda, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, les Bahamas, le Bangladesh, la Barbade, le Belize, le Bénin, le Bhoutan, le Botswana, le Brunei Darussalam, le Burkina Faso, le Burundi, le Cabo Verde, le Cambodge, le Cameroun, le Tchad, les Comores , Côte d’Ivoire, Curaçao, Djibouti, Dominique, Guinée équatoriale, Eswatini, Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Jamaïque, Kenya, Kiribati, Kirghizistan, Démocratique populaire lao République, Lesotho, Liberia, Macao, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Iles Marshall, Mauritanie, Maurice, Micronésie, Mongolie, Mozambique, Namibie, Nauru, Népal, Niger, Nigéria, Pakistan, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rwanda, Samoa , Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Îles Salomon, Sri Lanka, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname, Tanzanie, Timor-Leste, Togo, Tonga , Trinité-et-Tobago, Tuvalu, Ouganda, Ouzbékistan, Vanuatu, Zambie et Zimbabwe.