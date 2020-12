Drake est en tête de la liste des artistes Spotify les plus écoutés au Royaume-Uni cette année.

Le rappeur Hotline Bling a battu Juice WRLD pour le titre, avec Eminem troisième, Ed Sheeran quatrième et The Weeknd cinquième.

Bien qu’il n’ait pas sorti de nouvelle musique cette année, Sheeran était l’artiste britannique le plus populaire au Royaume-Uni sur la plate-forme de streaming – devant Stormzy, Dua Lipa, Lewis Capaldi et Harry Styles.

Image:

L’ancienne star de One Direction Harry Styles était également populaire cette année



À l’échelle mondiale, l’artiste le plus écouté était le rappeur portoricain Bad Bunny avec 8,3 milliards de streams.

En ce qui concerne les chansons, les auditeurs britanniques ne pouvaient pas en avoir assez des Blinding Lights de The Weeknd, en l’écoutant plus que tout autre morceau en 2020.

Cela pourrait rendre la star Grammys snub encore plus exaspérant après avoir exprimé sa déception d’avoir été négligé pour les nominations de cette année – malgré le record du record de vente aux États-Unis.

La deuxième chanson la plus écoutée était Roses de SAINt JHN, remixée par Imanbek, tandis que Rockstar des rappeurs DaBaby et Roddy Ricch était troisième.

The Box de Roddy Ricch est arrivé quatrième et Tones and I’s Dance Monkey a terminé cinquième.

Dans une réalisation remarquable pour un premier album, Divinely Uninspired To A Hellish Extent de Lewis Capaldi était l’album le plus diffusé au Royaume-Uni.

Image:

Dua Lipa était un autre artiste britannique populaire



Il s’est terminé devant Fine Line de Harry Styles, Shoot For The Stars de Pop Smoke, Aim For The Moon et After Hours de The Weeknd.

Partout dans le monde, YHLQMDLG de Bad Bunny était l’album le plus diffusé avec plus de 3,3 milliards de streams, bien que les stars britanniques Harry Styles et Dua Lipa fassent également partie du top cinq.

Podcast controversé The Joe Rogan Experience a pris la première place pour le podcast le plus populaire au Royaume-Uni.