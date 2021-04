Spotify a désormais atteint 158 ​​millions de clients payants. Le leader du streaming musical a progressé au premier trimestre – 3% du nombre total de clients au quatrième trimestre, 2% des clients payants au quatrième trimestre et 21% d’une année sur l’autre. Les revenus ont augmenté de 16%.

Spotify prévoit qu’il atteindra bientôt plus de 162 millions d’utilisateurs payants, malgré les augmentations de prix récemment annoncées aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe – augmentation de 1 $ pour les clients familiaux américains, augmentation de 1 £ pour les utilisateurs UK Student et Duo, 2 £ pour les utilisateurs familiaux. Les clients de l’UE verront une augmentation de 1 € par compte étudiant et duo et de 3 € pour les comptes familiaux.

Spotify est toujours en tête des autres services de streaming musical en termes d’utilisateurs actifs mensuels avec 356 millions au total. Apple n’a partagé aucun jalon ces derniers temps – la dernière fois qu’il a annoncé 60 millions d’utilisateurs payants, c’était en juin 2019.

Apple vient d’annoncer qu’il proposerait des abonnements aux podcasts avec iOS 14.6 le mois prochain et Spotify a déclaré qu’il apporterait également une fonctionnalité d’abonnement payant à certains de ses podcasts prochainement. Parmi eux se trouvent Petits sauts, Grands changements et Pleine conscience en quelques minutes.

Les podcasteurs qui souhaitent proposer un abonnement payant n’auront pas à payer de frais à Spotify pendant les deux premières années et à partir de 2023 devront payer une réduction de 5%. Spotify offrira aux podcasteurs un niveau mensuel de 2,99 $, 4,99 $ et 7,99 $.

En revanche, Apple prendra une réduction de 30% de ses podcasteurs payants la première année, 15% la deuxième année et aura des frais annuels de 19,99 $.

Source 1 | 2 | Passant par